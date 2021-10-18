擬七七事變紀念日發表新手機　Sony違反廣告法遭罰100萬元

今年6月30日，日本科技公司索尼（Sony）在微博宣布，7月7日晚上10時將發表新款手機，遭中國網民怒轟選在「七七事變」紀念日是刻意挑釁中國；索尼（中國）有限公司隨後刪除帖文並道歉。

昨日（17日），國家企業信用信息公示系統網站消息，索尼（中國）因違反廣告法，10月12日被北京市朝陽區市場監督管理局罰款100萬元（人民幣，下同）。



行政處罰決定書顯示，經查，索尼（中國）為推銷新產品，於2021年6月28日委託上海傳採廣告有限公司（下稱「傳採公司」）為其設計、製作了涉案廣告。索尼（中國）向傳採公司提供文字、圖片等廣告素材。6月30日晚上10時，索尼（中國）通過其擁有合法使用權的互聯網媒介自行發布涉案廣告，並於7月1日9時45分將涉案廣告予以刪除。

索尼（中國）違反《廣告法》第9條第1款第(4)項，廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密。北京市朝陽區市場監督管理局，依據《廣告法》第57條第1款第(1)項，對索尼（中國）罰款100萬元。

據此前報道，索尼（中國）今年6月30日晚在微博發文，宣布將於7月7日晚上10時發表新產品，並展示「更多精彩，隨心記錄」等宣傳標語。帖文隨即引起中國網民怒轟，認為索尼選在7月7日及晚上10時發表新手機，分明是刻意挑釁中國及辱華。索尼（中國）其後刪除帖文並發表聲明，「由於我們工作安排不周，在日期的選擇上給大家造成了誤解和困擾。對此我們深表歉意，並第一時間取消相關活動安排！」。

公開資料顯示，1937年7月7日晚上10時，駐豐台日軍河邊旅團第一聯隊第三大隊第八中隊，由中隊長清水節郎率領，在盧溝橋以北地區舉行以攻取盧溝橋為假想目標的軍事演習，其後聲稱演習時一名士兵離隊失蹤，要求進入宛平縣城搜查，並於翌日清晨向宛平縣城發動猛烈攻擊，掀起侵華戰爭的序幕，史稱「七七事變」。