選在七七事變紀念日發表新手機遭批辱華　Sony刪除微博帖文兼道歉

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-01 17:58

日本科技公司索尼（Sony）昨日（6月30日）晚上在微博宣布，7月7日晚上10時將發表新款手機，隨即遭中國網友怒轟選在「七七事變」紀念日是刻意挑釁中國。索尼中國今天（7月1日）已刪除帖文並道歉。

索尼中國昨天深夜在微博發文宣布，將於7月7日晚間10時發表新產品，並展示「更多精彩，隨心記錄」等宣傳標語。帖文隨即引發中國網友怒轟，許多人認定索尼不但選在7月7日，還挑在晚上10時發表新手機，分明是刻意挑釁中國及辱華。

網民留言批評稱，「好傢伙，挑在七七事變」、「這輩子除名」、「索尼在密謀無條件退出中國市場？」。更有網民要求索尼改在8月6日早上發表新機，這正是1945年美軍在日本廣島投下第一顆原子彈的時間。

索尼中國今天刪除帖文並發表聲明稱，對廣大網友的關切高度重視，「由於我們工作安排不周，在日期的選擇上給大家造成了誤解和困擾。對此我們深表歉意，並第一時間取消相關活動安排！」

根據資料，1937年7月7日晚上10時，駐豐台日軍河邊旅團第一聯隊第三大隊第八中隊，由中隊長清水節郎率領，在盧溝橋以北地區舉行以攻取盧溝橋為假想目標的軍事演習，其後聲稱演習時一名士兵離隊失蹤，要求進入宛平縣城搜查，並於翌日清晨向宛平縣城發動猛烈攻擊，掀起侵華戰爭的序幕，史稱「七七事變」。