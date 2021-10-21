屢報道官員腐敗社會問題　《財新網》被剔出內地新聞稿源單位名單

國家網信辦昨日（20日）公布最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，要求網路新聞訊息服務提供者轉載新聞時須依據最新名單，但與2016年版稿源單位名單相比，在內地被視為較敢言的媒體《財新網》，今次被移出名單。



財新網由胡舒立領導的財新傳媒創辦，2010年1月11日正式上線，提供財經新聞及資訊服務，現有欄目超過80個，覆蓋經濟、金融、公司、政經、世界、觀點網、文化、博客、周刊、圖片、視頻、數據説、指數等頻道。

財新網由胡舒立創辦，網站提供財經新聞及資訊服務。（中新社）

翻查2016年版稿源單位名單，財新網是列入省級新聞單位中。惟今次被移出在最新版的名單，意味財新網未來刊發的所有文章，將不能被內地其他主流的網絡平台轉載。美國《彭博社》分析，財新網曾多次報道涉及官員腐敗、污染問題和社會對政府不滿等內容，今次被移出名單將削弱財新網的影響力。財新網未有就事件作出回應。

早於2016年3月，財新網曾刊出一篇文章，內容有引述全國政協委員、上海財經大學教授蔣洪的說法「政協委員應該能夠對中共領導人自由發表意見」。該文章其後遭當局刪除後，《財新網》英文網站在報道「政協顧問要求言論自由的評論被從財新網上摘除」，並直言國家網信辦是「政府新聞審查機構」。

據介紹，國家網信辦最新版的《網路新聞訊息稿源單位名單》，涵蓋中央新聞網站、行業媒體、地方新聞網站等共1358家稿源單位，要求互聯網新聞信息服務提供者在轉載新聞信息時，必須依據最新版稿源單位名單，超範圍轉載者將受到處罰。

與2016年版本相比，新版名單中的新聞單位數量大幅增加到此前的近4倍，首次納入公眾帳號和應用程式。國家網信辦並指，新版名單有更新移除舊名單中「不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力」的單位，以維護名單的嚴肅性、公信力。