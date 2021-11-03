濟南發逾萬「人防戰備戰應急包」　內媒籲別誤讀：有城市連發十年

山東濟南市早前宣布向該市一萬個家庭發放「人防戰備戰應急包」，隨即引發外界關注應急包用途乃至當局此舉的用意等。對此，澎湃新聞梳理發現，除了濟南，四川成都、江蘇南京、湖北武漢等多個城市今年也已免費發放了人防應急包，當中南京開展發放人防應急包工作更已有十年，並籲公眾別誤讀。



據早前報道，濟南今年一共免費發放1萬個「人防戰備應急包」，前期申領家庭超過5萬戶，最終採用現場搖號的方式確定發放名單。據介紹，人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品。在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時，民眾可用於應急自救互救。

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澎湃新聞梳理發現，與濟南情況類似，多地人防系統已明確將發放人防應急包列為「為民辦實事」項目之一，如成都東部新區管委會周三（3日）回應網民時稱，為提高市民國防戰備觀念和防空防災意識，提升自救互救能力，當地人防辦自2012年開始免費向錦江、青羊、金牛、武侯、成華五城區市民發放「人防應急包」，其它區（市）縣免費向本轄區市民發放。

南京開展發放人防應急包工作則已有十年，亦採取與濟南類似的搖號機制。今年，人防部門繼續在全市範圍內發放5.35萬個應急包，具有南京市戶籍的居民家庭均有機會獲得一個應急包，各區人防部門在公安、紀檢、公證等相關部門的配合下，嚴格按照相關程序進行搖號，確定發放對象，2011年至去年通過該方式領取過的家庭不再參與今年的搖號。據南京市委宣傳部消息，2011年至今當地已發放104萬份人防應急救援包，內有一把多功能折疊鍬、多功能口哨、滅火毯等。

另外，武漢將人防應急包的發放對象定為八年級學生，從1988年開始，該市就在八年級進行民防知識教育試點。據當地民防辦消息，10月21日，今年武漢市民防應急包發放活動在武漢市第六十四中學居仁校區舉行，300多名八年級學生領到首批民防應急包。而「十三五」期間，全市向八年級學生免費發放逾29.3萬個民防應急包，今年預計發放近9萬個。

至於合肥從2019年開始，就陸續由各區、縣、開發區採取現場搖號或抽籤等方式發放人防應急包，冀以此提高居民日常防災抗災、應對風險的能力。當地今年「人防應急包進家庭」活動在4月於蜀山區井崗鎮十里廟社區啟動，共200戶常住人口家庭代表報名參與。