廣東17市二手樓交易個稅斬半　將建129萬套保障房不設收入門檻

在廣東21個地級以上市中，東莞、珠海、惠州等17市於10月底宣布，將個人轉讓二手住宅的個人所得稅核定徵收率從2%下調為1%。調降從11月1日起正式實施。至此，加上此前的廣州和深圳，廣東21市已有19市執行該稅率。

另外，官方近日提出進一步加快發展保障性租賃住房，宣布「十四五」將籌建保障性租賃住房超129萬套，緩解住房租賃市場結構性供給不足，不設收入線門檻。



在二手樓交易個稅調降後，若一套總價100萬元的二手住宅付諸交易，此前個稅為2萬元，政策調整後降至1萬元，交易成本有所降低。值得注意的是，並非所有的二手樓交易均會涉及個稅，家庭「滿五唯一」（即只有一套房產且持有房產證超過5年）的住房轉讓免徵個稅。

廣東17市調降二手樓交易個稅。（視覺中國）

目前，廣東省內僅梅州市和佛山市尚未正式執行1%的二手樓交易個稅，但梅州市已於9月18日發布《關於調整二手樓稅率的徵求意見稿》。當前房地產市場普遍低迷，廣東多地統一調降二手房交易個稅，是否能增加市場活躍度仍有待觀望。

另外，《廣東省人民政府辦公廳關於加快發展保障性租賃住房的實施意見》近日發布，當中提到，保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問題，以建築面積不超過70平方米（約合753呎）的小戶型為主，租金低於同地段同品質市場租賃住房租金。

該實施意見明確了發展重點，其中，廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門和湛江市是發展保障性租賃住房的重點城市。其中，廣州和深圳市單列租賃住房用地佔比原則上不低於10%。各地級以上市人民政府要嚴格落實支持發展保障性租賃住房的各項用地政策，切實加大保障性租賃住房用地保障力度。

廣東省住房和城鄉建設廳相關負責人表示，保障性租賃住房主要面向無房新市民、青年人，不設收入線門檻。「十四五」期間，廣東計劃籌集建設129.7萬套（間）。從今年起已經開展保障性租賃住房建設三年專項行動，截至10月底，廣東全省已籌集建設保障性租賃住房18.56萬套（間），完成2021年度目標任務佔比為83.5%，惠及群眾超過50萬人。