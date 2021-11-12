珠海出台便利港澳居民在珠60項措施　涉居住就學創業等五方面

廣東珠海今日（12日）發布《便利港澳居民在珠海發展60項措施》（以下簡稱《措施》），內容涉及便利港澳居民在珠海居住生活、就學就業創業、科技創新發展、經貿交流合作、社會文化教育交流等五方面。



廣東珠海發布《便利港澳居民在珠海發展60項措施》。（央視新聞）

據央視消息，第十一屆珠澳合作發展論壇12日在珠海舉行，論壇對外發布了《措施》。《措施》分為5章共60條，第一部分「便利港澳居民在珠海居住生活」有16項措施，涉及港澳居民在珠海的社保、住房、文體、出行等內容；第二部分「便利港澳居民在珠海就學就業創業」有11項措施，涉及港澳居民在珠海就學、就業、創業、執業等內容。

第三部分「促進珠港澳科技創新合作」有8項措施，涉及創新型港資澳資企業培育、珠港澳產學研協同發展、支持重點領域科創項目建設等內容；第四部分「深化珠港澳經貿交流合作」有15項措施，涉及改善營商環境、便利港澳企業與港澳居民在珠海投資興業、使用跨境支付及開展金融合作等內容；第五部分「促進珠澳社會文化教育交流」有10項措施，涉及社團交流、文化交流、教育交流、文化產業等內容。

9月5日，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》公開發布。圖為6月3日航拍澳門西灣大橋和珠海橫琴一帶景色。（中新社）

珠海市台港澳事務局副局長黃遠鴻指，《措施》及其實施細則編制過程中，充分考慮了橫琴粵澳深度合作區因素，各項細則的出台是一個持續推進過程，今後將適時對《措施》及實施細則相關內容進行更新。

據了解，目前已有12萬名澳門居民在珠海辦理居住證，佔澳門居民總數的17.6％，澳門居民參加珠海城鄉居民和企業職工養老保險人數、參加珠海基本醫療保險人數、以及在珠海購房置業人數三項指標都超過了4萬人。