公安部發布新版警察誓詞　奮鬥事項「捍衛政治安全」列首位

公安部近日公布最新版本的《公安機關人民警察誓詞》，取代《人民警察入警誓詞》。

據介紹，最大分別是前者增加了「堅決擁護中國共產黨的絕對領導」的表述，並且將「捍衛政治安全」列為首要事項，其後才是「維護社會安定」、「保障人民安寧」。



《公安機關人民警察誓詞》的全文是「我是中國人民警察，我宣誓：堅決擁護中國共產黨的絕對領導，矢志獻身崇高的人民公安事業，對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，為捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧而英勇奮鬥！」。

至於舊版本的《人民警察入警誓詞》，全文是「我宣誓：我志願成為中華人民共和國人民警察，獻身於崇高的人民公安事業，堅決做到對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，矢誌不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衛者，為維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業而努力奮鬥」。

內地傳媒報道，公安部修訂誓詞，目的是進一步加強黨對公安工作的絕對領導，教育引導全警增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，「確保在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

報道又稱，公安部黨委近日已專門印發通知，要求各級公安機關緊密結合黨史學習教育和公安隊伍教育整頓，將誓詞作為各級政治輪訓和實戰訓練的重要內容，確保誓詞精神入腦入心、融入血脈。