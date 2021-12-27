蜘蛛俠不戰無歸｜內地上畫無期卻有槍版流出　竟盜錄自香港戲院？

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在亞洲多地已上映逾十日，全球票房破10億美元，超越中國電影《長津湖》成為2021年度最賣座電影。惟該片中國內地至今未有排期，惹得不少內地網民發毒誓「用五年單身換上映」，甚至要起身赴澳門觀影。

《香港01》記者發現，內地網絡上已有槍版流出，提供串流觀影或討論區下載連結。甚至有不少微博網民開始討論劇情。而串流觀影的槍版上清晰可見香港中文字幕，疑似是在本港或澳門的戲院盜錄。



微博和盜版串流網站、討論區上的槍版版本，主要都是一個帶有繁體中文字幕的戲院盜錄版，上面字幕有大量「港式譯文」，如「好極」、「未夠」、「得閒飲茶」，另外也加入了黃色的簡體中文字幕，並宣稱影片解像度達到「1080p」。有不少微博網民都坦承忍不住看了槍版，大方討論劇情之餘還大讚畫質不錯。

▼ 網上流出的槍版有香港的中文字幕

由於港澳兩地的發行版本常是一致，字幕也易採用同套版本，所以暫未能確定槍版影片是自香港還是澳門戲院流出。《香港01》現正向本港海關及知識產權署查詢有關情況。

根據本港《防止盜用版權條例》，嚴禁在院內拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款5萬港元及監禁3個月，場所管理人亦有權拒絕攜帶攝錄器材人士進場。

據此前報道，與漫威電影宇宙今年度前3部電影一樣是，該片至今未有公布在中國內地的檔期，令不少內地影迷感到困惑。對此，不少內地網民就以新詞調侃，指該片也是「環大陸上映」（意指大陸以外地區上映），但也有人表示正規劃前往澳門觀影。

▼ 微博網民討論槍版內容

漫威電影宇宙今年早前三部院線電影《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》，都至今未有公布在中國內地的檔期。早前有消息指，《蜘蛛俠：不戰無歸》預計搶先北美上映。惟逼近全球上映日期，內地卻遲遲未見定檔。

此前亦有微博網民爆料指︰「美國進口片全部暫緩，已定檔期的除外。本來《蜘蛛俠》準備在8日早上10點定檔期的，然後由於美國抵制冬奧會，8時50分接到了消息，微博也有暗示，9點多《蜘蛛俠》官方微博連發兩次（還沒收到正式通知），9時57分暫緩美國電影的通知正式下來了。基本上可以宣布《蜘蛛俠》徹底寄（註：禁）了。」

對於內地未有檔期，早先就有眾多影迷留言「求求你，定檔吧」、「《蜘蛛俠》都定不了檔，很難想像以後都看甚麼樣的戲」，但也有網民回應「看《戰狼3》、《戰狼4》、《戰狼5》吧」、「我們有吳京俠啊」、「這叫文化自信」。更有人宣稱要以5年單身來換取蜘蛛俠上映，足見影迷的殷切期盼。