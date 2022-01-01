北京女小學生看表演時捂耳遭老師罵「去滾」　校方致歉：決不姑息

昨日（2021年12月31日），北京市朝陽區第二實驗小學雙橋校區一名女童在教室的新年元旦聯歡會觀看同學詩歌朗誦表演時，因出現捂耳朵、轉頭等行為而被2名老師以不尊重為由責罵，言辭中出現「討厭」、「去滾」等字眼。相關片段經網上流傳隨即引發爭議。當晚，校方回應事件，向涉事孩子和家長深表歉意。



涉事片段共有2條，一條由老師所拍，另一條由家長上傳。其中，家長上傳的短片解釋事發經過，指當時班內正進行新年元旦聯歡會，一名男生在講台上朗誦古詩，而坐在首排、身穿粉色連衣裙的女童疑因男孩聲音太大而不時捂耳，不斷回頭看老師。

另一片段則顯示，當時老師舉着手機一邊拍攝一邊責罵女童，稱：「今天是一個特別高興的日子，你自己看看錄的（影片）裏全有你討厭的鏡頭……人家在那表演你在那捂耳朵，這尊重別人嗎？」接着，老師又用手指着對方喊「討厭」，另一老師則稱「去滾，起來」。

女童被責令到教室後邊罰站，惟她不願意起身，而2名老師過程中不斷出現「特別討厭」、「妳是讓全班同學都討厭你是嗎」等語。而片段曝光後，引起極大爭議，有憤怒的網民更致電校方要求查明事實、給出解釋並嚴肅處理涉事老師。

當晚，校方通過官方微信證實事件，指校方對影片反映教師劉某某和梁某違反師德的情況高度重視，經核實，教師的行為給孩子和家長造成嚴重傷害，學校向涉事孩子和家長深表歉意。

校方又稱，事後區教委第一時間派工作組進駐學校，並責成學校迅速成立由校長任組長的工作專班，立即停止涉事教師的工作，同時安排心理教師對涉事班級及孩子進行心理安撫和輔導。後續校方將按照調查結果及相關規定，嚴肅處理涉事教師，決不姑息；同時以此為鑑，嚴明教育教學紀律，杜絕此類現象的發生等。