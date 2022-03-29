糾偏畸形加班文化　北京等9省市集中排查整治向「996」工作制說不

在內地，「早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天」的996工作制一直為人詬病，當中互聯網行業被認為是重災區。據官媒中新網報道，多地正加大整治力度，3月以來已至少有北京、山東、安徽、河南、廣西等9個省份人社部門宣布，集中排查整治超時加班問題，規模之大屬近年少見，互聯網企業等更成為重點檢查對象。專家建議，未來要進一步細化相關規定，積極倡導不加班文化。



北京市人社局近日發布《關於進一步做好工時和休息休假權益維護工作的通知》，3月15日至5月15日期間在全市組織開展工時和休息休假權益維護集中排查整治，聚焦重點行業企業，集中排查整治超時加班問題，依法保障職工工時和休息休假權益。山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、江西等省份隨後亦跟隨，時間同樣持續到5月15日，為期2個月左右。

多地均指出，是次集中排查整治的檢查對象，主要是超時加班問題易發多發的重點行業、重點企業、重點園區，重點突出互聯網（平台）企業及關聯企業、研發崗位佔比較高的技術密集型企業、勞動密集型加工製造業企業和服務業企業。機構如有相關違法行為，將被追責甚至曝光。當中北京等地提出將依法予以行政處理處罰並督促限期整改。山東等地則明確對不經與工會和勞動者協商的強制加班、制度化加班等突出問題將重點予以打擊；對重大典型違法案件，依法予以公佈或向社會公開。

996工作制度在內地互聯網企業特別盛行。（資料圖片）

報道指出，明確「996」，今年又開展超時加班整治，釋放出十分清晰的信號，即是糾偏當前畸形加班文化，保障勞動者體面勞動，幸福生活。

對於如何真正告別「996」，中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，一方面監管部門和社會輿論方面應對超時加班現象予以更多關注，督促企業嚴格遵守勞動法律法規，曝光不良典型，發掘表彰好的典型。其次勞動者如面臨強迫或者半強迫超時加班，應該勇於、善於依法維權。企業管理者也是要轉變自己的過分壓榨勞動者的錯誤觀念，樹立依法依規管理的正確理念。

國務院發展研究中心社會發展研究部研究室主任、研究員馮文猛則建議進一步細化相關規定，包括如何處罰超時加班、如何定義和區分必要性加班和非合理性加班，完善相關制度和細則，加強規範落地的可行性和有效性，引導企業自覺尊重和執行規定，不再強迫或變相強迫過度加班，積極倡導不加班文化，「要建立行之有效的機制，既有激勵，也有懲戒，完善好內外兩種監督機制」。