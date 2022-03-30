央視時隔一年半再復播NBA賽事　早前因火箭隊高層涉港言論停播

今日（30日）上午，央視直播了NBA賽事，據了解，這是自2020年10月直播NBA總決賽以來，央視首次對NBA進行復播。



NBA比賽畫面。（央視體育頻道）

上午10時，央視CCTV-5直播了快艇對陣爵士的賽事。有消息指，央視今次復播NBA不會像2020年一樣只播兩場，而是計劃整體恢復播放，但場次或不如之前般密集，且解說陣容只有一名主持人，不會邀請外部解說嘉賓。

有分析認為，過去兩年內，內地球迷觀看NBA賽事的渠道較少，而央視復播NBA，對於籃球迷而言是一個好消息，可以讓球迷得到免費觀看NBA的機會。

2019年10月，NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在香港反逃犯條例風波期間，於Twitter發布「Fight for freedom, Stand with Hong Kong（為自由而戰，和香港站在一起」言論，引發內地網民的不滿與憤怒，並且掀起了抵制NBA的浪潮。

2019年，莫利的涉港言論令NBA在中國的營銷陷入危機。（VCG）

NBA總裁亞當·肖華（Adam Silver）隨後多次發聲稱，支持莫利「言論自由」的權利，且並未明確就事件進行道歉，導致中國獨家轉播商央視當月（即2019年10月8日）宣布暫停NBA賽事轉播。

此後一年時間內，NBA賽事在央視體育頻道播出列表中徹底消失。及至2020年10月9日，央視宣布復播NBA賽事，翌日上午9時，CCTV-5轉播了2019至20賽季NBA總決賽第5場。

央視發言人當時表示，籃球運動在中國有着廣泛的群眾基礎和球迷的收視需求，「我們注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出了積極努力」。惟2020年12月NBA新賽季拉開帷幕後，央視未有繼續轉播NBA賽事。