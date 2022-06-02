人民日報頭版刊長文談國內外危機：集中精力辦好自己的事情

官媒《人民日報》今天（2日）在頭版刊登長文《集中精力辦好自己的事情》，指烏克蘭危機導致國際形勢繼續發生深刻複雜變化，中國新冠疫情防控正在經受嚴峻考驗，中國發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

文章引用習近平的話指出：「保持定力，增強信心，集中精力辦好自己的事情，是我們應對各種風險挑戰的關鍵。」



該篇長文署名為「任理軒」，「任理軒」是「人民日報理論宣傳」的諧音。《中國經濟周刊》曾報道指，近年來每逢重大時間節點、重要宣傳戰役，《人民日報》都會推出「任理軒」署名文章，發揮統一思想、凝聚力量的重要作用。

文章指，對於中國這樣一個體量巨大、向上發展的國家來說，外部環境的不穩定、不確定、不安全因素歸根結底屬於外因，不是起決定性作用的。能不能在新征程上實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根結底要看內因，看中國能不能集中精力辦好自己的事情。

文章稱，在一個更加不穩定不確定的世界中謀求發展，必須保持戰略定力，在因應世界局勢發展變化的基礎上集中精力辦好自己的事情，不斷發展壯大自己，夯實應對世界變局的戰略基石，以自身發展的穩定性應對外部環境的不確定性。

文章又稱，美西方一些國家竭力遏制打壓中國，今天的中國人民，絕不會被所謂「中國崩潰論」、「西方優越論」等險惡鼓譟所動搖、所迷惑，也絕不會被美西方一些國家的圍堵遏制、極限施壓所屈服、所脅迫。

文章又強調，集中精力辦好自己的事情，必須「堅持以經濟建設為中心」，穩中求進推動經濟高品質發展；並重申集中精力辦好自己的事情決不是要封閉起來搞建設，而是要以全球視野、用全球資源、聚全球英才辦好自己的事情。中國決不能被單邊主義、孤立主義、保護主義的逆風和回頭浪所阻，而要堅定不移全面擴大開放，以高水平開放推動高質量發展。

文章又提到，今年3月以來中國與Omicron艱苦堅決、有力有效的鬥爭充分說明，「動態清零」總方針是完全必要、完全可行的，能夠最大限度保護人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，加強科學精準防控，不搞簡單化，防止層層加碼「一刀切」，在最大程度保護人民生命安全和身體健康的基礎上實現全年經濟社會發展目標任務。