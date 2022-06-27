夏季流感高峰殺到廣東　廣州特敏福供應緊張甚至斷貨？

國家流感中心發布的全國流感監測信息顯示，6月份以來，南方部分省份進入流感高發期，流感病例數創近年同期新高。

廣東省疾控中心的流感監測數據顯示，門診中流感樣病例佔比已超過7%，平均100個門診病例中，就有7個是流感病人。

廣東進入流感夏季高峰，但廣州近日傳出流感藥物「奧司他韋」（港稱特敏福，Tamiflu）供應緊張，甚至是斷貨的情況。



廣東疾控傳染病預防控制所所長康敏介紹，廣東省流感病原學監測結果顯示，本次夏季流感廣東流行的優勢毒株是「甲3型」，即A（H3N2）亞型流感病毒。

A（H3N2）亞型流感病毒是常見的流感亞型，2015年、2017年的夏季曾在廣東省流行。作為主要在夏天流行的流感病毒，H3N2毒株在人群中的感染水平更高，流行強度會更強，但持續時間相對較短。除了廣東，江西、廣西、福建等省份也進入流感夏季流行期。

廣州多間藥房的工作人員均稱，奧司他韋「斷貨」。（影片截圖）

不少市民反映，近日多間藥房的奧司他韋「斷貨」。廣州醫藥大藥房工作人員證實，近期奧司他韋確實缺貨。在京東健康、天貓醫藥館等網絡醫療平台上，購買發往廣州的奧司他韋均顯示「無貨」或「不支持在當前地區銷售」字樣。

據介紹，奧司他韋是一種神經氨酸酶抑製劑類抗流感病毒藥物，是全球第一款獲批的抗流感病毒藥物。中國《流行性感冒治療指南（2018年版）》中將奧司他韋列為流感推薦藥物。目前，國內最大的奧司他韋生產廠家是首批獲得授權的藥企「東陽光藥」。

針對奧司他韋缺貨現象，東陽光藥表示，公司每年為應對流感爆發季，保證奧司他韋的市場供給，會提前大規模生產和備貨奧司他韋。今年流感爆發後，醫院的診療活動數量、處方量及藥品銷售量也隨之大幅增加，為應對流感爆發，公司已提前生產和備貨，但各級渠道備貨及物流配送有一定程度的時間滯後，因此短期內會有供應偏緊的情況，但公司整體產能充足，也正在積極協調生產，保證市場供應充足。

廣州的「奧司他韋」供應緊張。（新京報）

東陽光藥稱，後續會積極調動人力物力，做好生產物資儲備，加強對生產線及生產流程的梳理，提高設備維護和保障能力，以持續提高產品的生產效率，並建立奧司他韋的產成品儲備。同時，公司將實時監控奧司他韋在全國各地渠道和終端的供應、庫存情況，避免因為庫存不足導致局部地區斷貨。

除了奧司他韋供應緊張，其他流感藥物同樣出現類似情況。今年5月底起，抗流感藥物瑪巴洛沙韋（內地商品名：速福達）銷量呈現增長趨勢，以南方多省市增幅較為明顯，但市場供應量仍然充足。