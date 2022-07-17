中國前副財長：世界逢二戰後最嚴重危機　中國應盡快回到5-6%增長

中國財政部前副部長朱光耀表示，在全球經濟衰退、供應鏈受衝擊和債務危機下，世界面臨二戰後最嚴重的系統性危機。



朱光耀昨日（16日）出席「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」表示，世界正在經歷全球性的經濟衰退，全球的供應鏈的穩定正在受到嚴重的衝擊。世界銀行已將2022年的全球經濟成長率預測下修為2.9%。根據經濟學傳統的認識，全球經濟成長率低於3%，就意味著陷入衰退狀態。

特別是全球性經濟衰退，全球供應鏈穩定，受到嚴重衝擊，全球性的債務危機爆發，全球性的能源危機和全球性的糧食危機同時爆發，相互交織，相互疊加，全球經濟正不斷惡化。

他指供應鏈受衝擊，新冠疫情衝擊全球供應鏈的穩定，而印太經濟架構（IPEF）等美國和西方搞集團對抗的「政治病毒」，又讓情況雪上加霜。

他援引國際金融協會數據表示，在全球債務危機下，2021年全球債務總額超過300兆美元（約2354.9兆港元）。已開發國家的利率上升造成發展中國家公共財政壓力，不少新興市場國家和低收入國家因此陷入債務困境。

他提到，全球三分之一的新興市場國家，三分之二的低收入國家正陷入債務困境，情況正在進一步惡化，斯里蘭卡就是第一例。國際貨幣基金組織已向世界表明它對20多個低收入國家債務的嚴格監測。

朱光耀表示，全球性的經濟衰退，全球供應鏈的穩定正受到嚴重衝擊，各方面的矛盾與衝突相互交織。面對如此嚴峻的國際形勢，一定要堅定不移的堅持，把中國的事情辦好，保持中國經濟穩定健康的向前發展。（金融一線）

他主張，面對這場第二次世界大戰後最嚴重的全球性系統危機，中國現在要堅定不移把自己的事辦好，大力推進改革開放，盡快使中國的經濟成長回到潛在的生產力水準，也就是GDP成長率5%到6%之間。

他表示，要大力推進改革開放，找出一條提高全要素生產率的新路，增強發展動力，鞏固經濟發展的基礎，讓經濟運行在合理區間，努力爭取實現今年的經濟社會發展目標。