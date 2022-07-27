中學生暑假po自拍被校方處分　官媒：學校管理不能沒邊界

遼寧女高中生暑期在社交平台發布自拍照，竟被學校發出處分警告，當地教育局亦回應，「校方做法是正常的」，引發廣泛質疑聲。

周三（27日），官媒央視網對此發表評論文章指，「奇葩校規」不僅使規定失去權威性，還弱化甚至帶偏了教育的功能，學校管理時要有邊界感。



央視網稱，學校是學習的地方，「手機禁入校園」這種規定在上學期間合情合理。然而在移動互聯網迅猛發展的今天，手機已經成為當代人必不可少的一大「器官」，過分限制手機的使用，打著「為學生好」的旗號，在學生眼裡就成了「管得太寬」，效果也會適得其反。

央視網表示，學校管理要得法、得當，要講分寸與邊界，暑假期間，對孩子應以家庭教育和社會教育為主，學校教育為輔。學校教育不是萬能的，不能採用「堵」、「圍」等嚴厲的方式，將校園規定的觸角延伸到家庭場景中，引起學生的逆反心理。

另外，《新京報》亦發表評論文章表示，去年9月1日起施行的《未成年人學校保護規定》中，已經有相關規定，「學校不得設置侵犯學生人身自由的管理措施，不得對學生在課間及其他非教學時間的正當交流、遊戲、出教室活動等言行自由設置不必要的約束。」

《新京報》指，暑期對於學生來說，不僅僅是一個學習進步的窗口期，也是適當放鬆、調整心態的好時機。固執地嚴管學生，恐怕只會適得其反。針對這樣的管理方式，說到底，學生有很多應對之法，到頭來也不過是走了一個形式主義的過場。「此事雖小，卻反映出了一些學校在管理上的懶惰。教育講究鬆弛有度，什麼都管的高度緊繃模式，對學生學習進步並無裨益。」