中消協遏制天價月餅｜均價220元：月餅更大、盒子更薄更環保

中國消費者協會9月9日，月餅過度包裝專項消費監督工作報告結果顯示，今年市場上在過度包裝問題的月餅大為減少，天價月餅少了，月餅包裝「瘦身」效果顯現。



為進一步遏制月餅過度包裝現象，8月初至9月7日，中國消費者協會聯合中國焙烤食品糖製品工業協會，對月餅進行過度包裝情況專項消費監督工作。本次消費監督共調查8000餘個月餅商品獨立銷售單位，通過線上掃網和線下體驗式消費相結合的方式進行監督，重點監督月餅的包裝層數、包裝空隙率、混裝等包裝情況。

從調查結果來看，月餅包裝層數均符合要求。其中，線上瀏覽的7191件商品、線下隨機走訪的12家店鋪，均未發現包裝層數不符合標準的情況。同時，中消協消費維權志願者也反饋未發現月餅包裝層數超標的情況。

2022年9月9日，廣州，一餅店掛上「豬籠月餅」，吸引顧客。中秋節將至，廣州市越秀區一家餅店在彩色竹籠裡裝進小豬形狀的月餅，起名「豬籠入水」，寓意財源廣進，備受顧客青睞。（視覺中國）

價格方面，綜合線上線下情況來看，新標準的出台對降低天價月餅所佔比例有明顯成效，今年市場上的月餅銷售價格適中，物美價實的盒裝月餅多了，讓消費者有了更多的選擇空間。

其中，從線上抽樣購買的月餅價格來看，價格最低的是39.9元（人民幣．下同）、最高的是474.05元，平均價格在220元。調查人員隨機走訪線下商超發現，市場上銷售的月餅價格大多數在100元至300元之間，只發現一款500元以上的月餅在售，但不存在過度包裝現象，其餘未見500元以上的月餅。

報告顯示，月餅混裝現象零星存在。從各平台瀏覽情況來看，經調查人員核實發現有5個品牌的月餅中出現了月餅與茶葉、紅酒、朱古力、香薰蠟燭、香皂花、皮影道具及刀叉等混裝的情況，其中2個品牌與刀叉混裝，分別從淘寶平台、拼多多商城購買；其他3個品牌混裝其他多種產品。從線下隨機調查的商超情況看，未見8月15日之後生產的月餅有混裝情況。

2022年9月9日，貴州仁懷，市民在一生活超市內選購月餅。（漢華易美視覺科技有限公司）

另外，線上瀏覽發現部分月餅存在空隙率不符合標準的問題。調查人員發現有3個品牌的月餅存在空隙率不符合相關標準，分別是8月15日之前生產的迪士尼快樂夢想家、茶仕利星空問茶，8月15日之後生產的超港徽禮明月清風。

中消協認為，從調查結果來看，價格親民、綠色環保的月餅成為今年月餅市場上的主流，「月餅大了，盒子環保了、變薄了」。