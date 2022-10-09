全國縣鄉兩級人大換屆選舉完成　選出近263萬名代表

新華社9日（周日）報道指，全國縣鄉兩級人大換屆選舉從2021年上半年起陸續展開，至今年6月底全面完成。31個省、自治區、直轄市直接選舉產生近263萬名縣鄉兩級人大代表，比上屆增加逾15萬名，增長6.11%。



報道指，貫徹落實黨的十九屆四中全會「適當增加基層人大代表數量」的要求，全國人大常委會修改選舉法，將縣級人大代表名額基數由120名提高至140名、鄉鎮人大代表名額基數由40名提高至45名。

根據修改後的選舉法，各省級、縣級人大常委會分別重新確定了縣鄉兩級人大代表名額。各地在分配新增代表名額時，注重向基層群眾、社區工作者等傾斜，其中縣級人大代表名額重點向由鄉鎮改設的街道傾斜，有針對性地解決了鄉鎮改設街道後基層群眾政治參與度不足的問題。

報道又指，這次縣鄉人大換屆選舉涉及10.64億選民，參加縣級人大代表選舉投票選民9.21億人，佔登記選民的86.49%；參加鄉級人大代表選舉投票選民6.23億人，佔登記選民的85.63%。縣鄉兩級一次選舉成功選區分別佔選區總數的99.80%和99.97%。

這次換屆選舉共選出縣級人大代表670563名、鄉級人大代表1958884名。選出的縣鄉兩級人大代表中，一線工人、農民、專業技術人員等基層代表比例分別為52.53%和76.75%，比上屆分別上升1.47和0.21個百分點；婦女代表比例分別為31.64%和32.36%，比上屆分別上升3.23和4.34個百分點；少數民族代表比例分別為15.42%和17.18%。