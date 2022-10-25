二十大｜新華社披露領導層誕生過程　部分黨和國家領導人主動退下

中共二十大上周六（22日）閉幕，新一屆領導層誕生。《新華社》昨日發表長文稱，黨和國家領導職務不是「鐵椅子」，在新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導人主動表示退下來，表現出共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。



新華社發表《領航新時代新征程新輝煌的堅強領導集體——黨的新一屆中央領導機構產生紀實》，提到習近平全票當選二十大代表、中央委員會委員、中央總書記，「體現了9600多萬名黨員對習近平總書記的衷心愛戴，反映了億萬人民緊跟偉大復興領路人開創更加美好未來的堅定信心」，並強調「誰能帶領人民實現強國目標，誰能帶領人民推進復興偉業，歷史就會選擇誰，人民就會擁護誰」。

文章提到「新時代10年的偉大變革」，指出黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，最根本的原因在於有習近平作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

文章指，站在新的歷史起點，面對更加複雜的國際環境、艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，要確保黨的事業接續發展、國家長治久安，必須堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，保持黨中央的核心、全黨的核心長期穩定。

習近平等二十屆中共中央政治局常委同中外記者見面。（新華社）

至於如何選出新一屆領導層班子，文章提到，習近平今年初就新一屆中央領導機構人選問題，聽取了中央政治局常委的意見，並一致贊成不搞「海推」、「海選」，採取談話調研的方式，就新一屆中央政治局、常委會、書記處組成人選，國務院領導成員人選，中央軍委組成人選，以及全國人大、全國政協黨內新提拔人選等，面對面聽取推薦意見和建議。

按照以上原則，中央提出推薦人選應具備的條件，包括堅決在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，是合格的馬克思主義政治家；領導能力強，實踐經驗豐富，鬥爭精神強；嚴格執行民主集中制；嚴守黨的紀律和規矩，遵守中央八項規定和廉潔自律準則，

文章指出，黨和國家領導職務不是「鐵椅子」，符合年齡的也不一定當然繼續提名，要堅持事業為上，根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。

而在新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導人以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的人上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。

新一屆中央領導機構進退比例比較適當，保持了人員和工作的連續性，一批德才兼備、年富力強的領導幹部進入新一屆中央領導機構，充分反映黨的事業後繼有人、興旺發達。