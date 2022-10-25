印尼籍貨船機件故障漂航　南海救助局逾40小時營救　17船員全脫險

颱風「納沙」上周吹襲海南島南部一帶沿海，南海、台灣海峽以及福建、海南、廣東等地近岸海域皆有狂風巨浪。

在「納沙」吹襲期間，一艘印尼籍萬噸貨船因機件故障在粵東海域漂航。經過連續40多個小時的營救，貨船終由南海救助局救助船「南海救113」輪平安拖帶至指定海域，船上17名外籍船員平安脫險。



交通運輸部南海救助局介紹，10月16日下午3時許，當局接到廣東省海上搜救中心信息，稱一艘印尼籍貨船在汕頭南澳南80海里海域發生主機故障險情，處於漂航狀態，急待救援。

救助人員根據颱風預報路徑和遇險船漂流軌跡綜合分析研判，「納沙」將會對貨船造成嚴重影響，該遇險船載有近萬噸貨物，大風浪中失去動力，若不及時救助，後果將不堪設想。

印尼籍貨船在粵東海域遇險。（微信公眾號＠南海救助局）

為確保遇險船上人員安全，南海救助局立即派遣南海第一救助飛行隊大型救助直升機B-7136機組由珠海出動，並指派正在汕頭海區值守的「南海救113」輪一同前往實施海空立體搜救行動。

考慮到事發地距救助力量待命點較遠，且颱風正以強颱風級直面撲來，救助人員在派遣海空救助力量緊急救援的同時，亦提醒遇險人員做好棄船準備以防不測。

當日下午5時，救助人員在趕往事發海域途中獲知遇險船出現自行修復主機故障的轉機，險情暫時解除，救助直升機中途折返繼續待命，但不久後又被告知遇險船主機尚未完全修復，仍需救助。

救助行動重啟後，「南海救113」輪於10月17日凌晨抵達現場。隨着「納沙」逼近，事發海域的湧浪異常增大，「南海救113」輪後甲板上浪近2米。

南海救助局介紹，遇險船因船齡較老、甲板設備狀況較差，惡劣海況下施救非常困難，在數次嘗試施救的過程中，或因風浪太大難以靠近接拖，或接上拖纜後因湧浪太大纜繩斷裂。

直至10月19日傍晚6時許，「南海救113」終於成功接上拖纜，將遇險船拖離險境。22日上午，遇險船被拖帶至指定安全水域，交由船東方後序妥善安排。