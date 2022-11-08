再破世界難題！傳奇華裔數學家張益唐證明「朗道西格爾零點猜想」

曾破解數學界世界難題「孿生質數猜想」的傳奇美籍華裔數學家張益唐再次挑戰世界難題。他的最新論文證明「朗道-西格爾零點」不存在，該猜想與已懸置160多年的著名數學難題「黎曼猜想」有關，再度引發廣泛關注。



11月4日張益堂上傳長達111頁論文《離散平均估計和朗道-西格爾零點》（Discrete mean estimates and the Landau-Siegel zero），他在論文指出，在特定範圍內，「朗道-西格爾零點」不存在，證實猜想正確或成立。



張益唐表示，「朗道-西格爾零點」不存在，代表不存在能夠推翻黎曼猜想的反例，至於黎曼猜想的正確性，仍有待人們去證明。張益唐透露，「我只是在一定範圍裡部分解決黎曼假設應該是對的。」它也提到提到，其結果還可以被改進。

2007年，張益唐就開始「朗道 - 西格爾零點」問題的研究。10月15日北京大學大紐約地區校友會舉辦的活動中，張益唐提到，他已做完「朗道 - 西格爾零點」猜想相關工作。

他當時就提到，「我最近在數學上又作出了一個應該說是很大的成果。可以說是弱一點的形式，但本質上已經是解決了朗道 - 西格爾零點（猜想）問題。解析數論的同行會知道，這個問題的解決，可能比孿生素數猜想的意義更大。」

1859年，德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）在論文中提及「黎曼猜想」，成為數學界歷史7大難題之一。

「朗道-西格爾零點」則為德國數學家朗道（Edmund Landau）和西格爾（Carl Ludwig Siegel）命名的對廣義「黎曼猜想」潛在反例的解析數論猜想，「零點猜想」若零點存在，那就證明「黎曼猜想」有誤，存在能推翻黎曼猜想的反例；假設能證明零點不存在，則代表沒有能夠推翻「黎曼猜想」的反例。

傳奇數學家兩次破解數學難題

據了解，傳奇數學家張益唐碩士畢業於北京大學數學系，博士畢業於美國普渡大學（Purdue University）。他58歲前一直籍籍無名，一度窮困潦倒。

張益唐58歲證出難題一舉成名。(新浪)

2013年張益唐在權威數學期刊「數學年刊（Annals of Mathematics）」上發表一篇〈質數間的有限差距〉（Bounded gaps between primes），證明不論多大的相鄰質數，兩者的差距一定小於7000萬，為世界百年難題「孿生素數猜想」做出重大突破，他也成為全球數學界知名人物。

張益堂後受邀在 2014 年首爾國際數學家大會上做特邀報告，他也於2014年當選為中央研究院第30屆數理科學組院士，獲得國際間許多數學類獎項。早在2007年張益唐就開始「朗道 - 西格爾零點」問題的研究。