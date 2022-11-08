珠海航展｜波音公司中國總裁無法出席　空巴派公司代表出席

今日（8日）珠海航展開幕，除了有空軍「八一」飛行表演隊、軍機表演外，國產客機C919、國產大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M 等都將首次亮相珠海航展。其中備獲關注的是中國自主研發的第五代戰鬥機殲-20。



波音公司中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）將不參加今年的珠海航展，2021年謝利嘉有參加珠海航展，並接受媒體採訪。彭博社指出，，因航展app因出現了技術問題。主辦方未立即回應請求，早前謝利嘉和部分員工未能在該活動的應用程式上完成註冊。

波音發言人11月7日稱，公司部分北京員工已在珠海，準備參加中國國際航空航太博覽會，但謝利嘉將留在北京。本屆航展定於星期二至星期天舉行。

另外，空中巴士（Airbus）公司發言人稱，公司將派代表前往珠海，計畫舉行新聞發佈會。

朔爾茨訪華／朔爾茨訪問中國：圖為2022年11月4日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨。（AP）

11月4日德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪華行展開，在其訪華期間，中國航空器材集團公司將以170億美元（約1335億港元）從空中巴士公司購買140架飛機。據了解，這亦是中國今年來向空巴公司訂購的第二筆飛機採購大單。

今年7月，國航、東航、南航曾分別宣布購買96架、100架、96架空客A320NEO系列飛機，訂單總量達到292架，總價值超過370億美元（約合2905億港元），計劃於2023年至2027年分批交付於三間中國航企。

南航10月突然取消波音737 MAX客機的航班計劃

10月30日，《路透社》報道，南方航空取消了兩架波音737 MAX客機的航班計劃，暫未知取消原因。

據了解，波音737 MAX機型2018、2019年曾接連發生兩起重大事故，造成346人罹難此後多個國家宣布停飛。2020年底，波音737 MAX在全球多個國家和地區復飛。

2021年8月，中國民航局組織波音公司在中國境內進行737 MAX飛機審定試飛工作，11月徵求公眾對適航指令的意見，12月發布適航指令。

10月10日，蒙古航空一架波音737 MAX、航班號為OM235的客機從烏蘭巴托飛抵廣州，是2019年3月以來該機型首次在中國領空內商業飛行。但不到一個月，10月30日南方航空取消兩架波音737 MAX客機的航班計劃，暫未知取消原因。

國產大飛機C919首次飛行表演 中國民用飛機標誌：

此外，中國自主研發大飛機C919在珠海航展首次進行飛行表演及靜態展示，是中國民用客機的標誌。飛行表演中，短距離起飛，大仰角拉起，避障能力等都得到全面展示。大坡度盤旋，顯示飛機優秀機動能力。

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航空工業AG600M首次亮相珠海航展

AG600M是中國自主研製的「鯤龍」全狀態新構型滅火機。現場進行12噸投水演示，全面展示新狀態全構型AG600M滅火任務系統功能。