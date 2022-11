海外「中國警察」被指恐嚇中國流亡異議者　荷蘭警方逮捕嫌疑人

自称中共国安的人,声称他现在正在德国Aachen,明天早上七点以前会乘坐火车来海牙杀我。已经通过whatsapp向荷兰国家警察警探报告此事件。



A self-proclaimed Chinese security agent claims that he is now in Aachen, Germany. He will come to The Hague before 7 o'clock tomorrow to kill me. pic.twitter.com/C3KshL7Kus