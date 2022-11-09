海外「中國警察」被指恐嚇中國流亡異議者　荷蘭警方逮捕嫌疑人

非政府組織「保護衛士」9月揭露，中國在海外設立「海外警察局」勸返異見人士，報道指出，這些「警察局」騷擾當地的中國異議人士，引發關注。荷蘭政府11月1日要求中國立即關閉「警察局」，但中方回應稱「並非警務人員，而是熱心僑胞」。



《中央社》9日報道，流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝稱不斷遭到「中國警察」恐嚇，他於週一（7日）向荷蘭警方報警，目前荷蘭警方已將嫌疑人拘捕。



報道指，王靖渝是2021年流亡至荷蘭阿姆斯特丹的中國異議人士。11月6日他在Twitter上貼出稱「中共國安」向他發出恐嚇簡訊，「明天早上七點以前會乘坐火車來海牙殺我。已經通過whatsapp向荷蘭國家警察警探報告此事件」。

7日晚間，與王靖渝同行的荷蘭警方於車站咖啡廳確認目標後，拘捕自稱「中國警察」的嫌疑人。8日至王靖渝警局詢問情況，警方表示偵查中不方便說明，但會有檢察官與他聯繫。

王靖渝在Twitter上表示，「既然檢察官介入此事，證明這個案件正式進入刑事程序，我相信荷蘭政府一定會嚴肅處理。」

自称中共国安的人，声称他现在正在德国Aachen，明天早上七点以前会乘坐火车来海牙杀我。已经通过whatsapp向荷兰国家警察警探报告此事件。



A self-proclaimed Chinese security agent claims that he is now in Aachen, Germany. He will come to The Hague before 7 o'clock tomorrow to kill me. pic.twitter.com/C3KshL7Kus — 王靖渝 WANG JINGYU (@WANGJINGYU2001) November 6, 2022

今年9月據法新社報道，根據西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月的一項調查，中國在全球設立了54個海外警察中心，其中兩個在荷蘭，英國和加拿大各有三個。荷蘭政府星期二（11月1日）通知中國立即關閉設在荷蘭境內的「警察局」。

「保護衛士」稱，中國公安部門利用這些「警察局」在外國領土執行警務行動，並迫使中國公民回國面對刑事指控。中國外交部說，荷蘭的報導「完全不實」，稱設在荷蘭的「服務站」旨在幫助海外公民辦理駕照更新等事宜。

荷蘭媒體披露，阿姆斯特丹（Amsterdam）和鹿特丹（Rotterdam）各設有一個提供外交援助的這種非官方警察哨所，但中國當局並未向荷蘭政府申請許可。

荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）。（Getty Images）

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）1日在Twitter上說：「由於荷蘭沒有接到有關申請，荷蘭外交部已通知（中國）大使，這些警察局必須立刻關閉。」