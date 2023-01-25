內地最年輕男、女副省部級幹部誕生　曾在海航履職共事

1月17日，海南省第七屆人民代表大會第一次會議選出省長及副省長，當中履新副省長的顧剛是全國最年輕的副省長，年僅45歲。而稍早前的10日，47歲的任清華被任命為安徽省副省長，成為全國最年輕的女副省部級幹部。故此，全國最年輕的男、女副省部級幹部產生。值得一提的是，二人曾在同一公司履職共事。



公開資料顯示，顧剛1977年4月出生，陝西鎮安人，在職研究生學歷，工學博士學位，1998年7月參加工作，1997年4月加入中國共產黨。他曾在北京、海南、湖南等多地工作，歷任湖南金果實業股份有限公司財務總監、北京銀泰置業有限公司財務總監、海南省發展控股有限公司副總經理、海南省發展控股公司副總經理，海口國家高新技術產業開發區工委書記，海口市副市長、市委常委、常務副市長，海南省發展控股公司黨委書記、董事長等職。

2020年，海南省政府應海航集團請求，牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，以有效化解風險，維護各方利益。顧剛任聯合工作組組長，同時擔任公司執行董事長。2021年1月，他辭任海航集團執行董事長，職務調整為海航集團有限公司黨委書記，同年11月出任海南省發改委黨組書記、主任，至此番履新。

而任清華1975年3月生，湖南石門人，大學學歷，法學學士學位，工程師，無黨派人士。她1996年7月參加工作，曾在企業任職，2012年3月到海南工作，任海口市發展和改革委員會（市國民經濟動員辦公室）主任，2013年11月任海口市副市長，2019年5月任海南省洋浦經濟開發區管理委員會主任。

值得注意的是，任清華同樣曾參與海航破產重整。2020年，她任海南省海航集團聯合工作組常務副組長，隨後又擔任了海航集團董事、聯席CEO（首席執行官）職務。她2021年1月辭去集團董事及聯席首席執行官職務，2022年7月當選為海南省工商聯（總商會）第九屆執行委員會主席（會長），至此番履新。