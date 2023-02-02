中國發改委：重點工程「以工代賑」要確保項目質量

日前，中國發展改革委對2014年頒布實施的《國家以工代賑管理辦法》進行全面修訂頒布，明確以工代賑「中央統籌、省負總責、市縣鄉抓落實」的管理體制和工作機制，新增了政府投資的重點工程項目實施以工代賑和農業農村基礎設施建設領域推廣以工代賑方式等內容。據悉，以工代賑政策自1984年啟動實施以來，中國已累計安排專項資金（含實物折資）1850余億元（人民幣）。



中国国家发展改革委说，对于采取「以工代赈」方式实施的重点工程项目，首先还是要确保项目质量、进度和效率。

据中国国家发改委官网2月1日消息，发改委1月10日颁布了新修订的《国家以工代赈管理办法》，将于3月1日起施行。发改委地区振兴司有关负责人就《管理办法》回答了记者的提问。

负责人说，以工代赈古已有之，是指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接赈济的一项扶持政策。「十四五」以来，以工代赈已由一项专项扶贫政策转变为针对欠发达地区和低收入人口，集就业促进、基础建设、应急救灾、收入分配、区域发展等功能为一体的综合性帮扶政策。

管理辦法中提到，以工代賑項目應按照「能用人工盡量不用機械、能組織當地群眾務工盡量不用專業施工隊伍」的要求來組織實施，對此，負責人說，這是專門針對使用國家以工代賑專項資金實施的以工代賑項目提出的管理要求，旨在不影響工程質量安全的前提下，發揮以工代賑項目帶動就業增收的作用，動員引導更多當地群眾參與項目建設，盡可能多地為他們發放勞務報酬。

負責人說，對於採取以工代賑方式實施的重點工程項目和中小型農業農村基礎設施項目，《管理辦法》並沒有提出上述要求，這類項目首先還是要確保項目質量、進度和效率，在此基礎上，充分挖掘主體工程建設及附屬臨建、工地服務保障、建後管護等方面用工潛力，盡可能多地組織當地群眾務工就業並為他們發放勞務報酬。

【本文獲新加坡聯合早報授權轉載】