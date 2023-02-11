多地向高校發捐精倡議　雲南大學生：需取8至12次，補貼太少

雲南、北京、陝西、山東等地近日在都高校發出捐精倡議，捐精者可獲4500至5150元（人民幣，下同）的補貼，並呼籲大學生可以獻出愛心。不過，就有大學生表示，捐精的過程需取精8至12次，認為補貼少了點，「可能需要錢的時候才會去捐。」



雲南省的捐精倡議，希望大學生踴躍捐精。(微博)

雲南省人類精子庫周三（8日）發出倡議，稱「希望廣大在校學生能獻出一份愛心」。倡議提到，捐精流程為先進行30分鐘的全套男科體檢，單次合格者發放100元路費，不合格者發放50元路費。體檢合格後捐獻，總計需要8到12次，完成全部捐獻總計發放4500元。

報名條件規定，捐精者需近期在雲南，並持有中國二代身份證援建；身高需達165cm或以上；無色盲色弱、無乙肝等遺傳病、傳染病；大專及以上學歷或在讀。

對於捐精倡議，有雲南某高校的大學生表示，對於身高的限制無可厚非，但不該限制學歷，「身高可能會遺傳，但學歷不一定，即便父母是碩士，下一代照樣可能連大學都讀不到就放棄學業。」談及補貼金額，該大學生認為，給予成功捐精者的4500元獎勵太少，「畢竟要捐8至12次，如果是我的話，可能需要錢的時候才會去捐，不需要錢的時候就不會去捐。」

取精室。（影片截圖）

事實上，內地各地都對捐精者的身高、健康方面和文憑學歷有所要求，一般報名條件要求捐精者具有大專及以上學歷或在讀；年齡介乎20至40周歲；身高需在165或170cm以上；無殘疾或其他生理缺陷；一些還會要求無明顯脫髮，無重度近視（視力小於600度）、色盲、色弱、高血壓和心臟病等。

據了解，捐精的周期相對耗時較長，從精子捐獻到可以達到使用標準至少需時6個月，取精時間為2至3個月、6至12次不等。人類精子庫會在捐獻成功6個月後，再對精子進行愛滋病毒檢查，合格後再將標本放入零下196℃的超低溫環境中保存。

至於捐獻者是否可以重覆捐獻，有內地專家提醒，「，每人一生只能捐獻一次，未在其他任何機構捐獻過者方可報名。」