港人在深開設代理見證賬戶超20萬戶　不離港即可申請內地銀行戶口

新華社日前報道，據中國人民銀行深圳市中心支行17日公布數據，截至2023年1月末，深圳市試點銀行為香港居民代理見證開立賬戶量已達20.10萬戶，累計發生資金交易100.49億元（人民幣），佔粵港澳大灣區香港居民代理見證開戶總數、資金交易總量的95%左右。



據相關負責人介紹，2019年，深圳市首家相關試點落地中國銀行深圳市分行。年滿18周歲且已開立香港見證銀行賬戶的香港永久居民，只需攜帶香港永久居民身份證及港澳居民來往內地通行證，前往與試點銀行合作的代理見證銀行申請辦理，足不出港即可申請開立內地個人Ⅱ、Ⅲ類銀行結算賬戶。賬戶激活後，可在香港輕鬆管理內地個人銀行結算賬戶，綁定電子支付APP，盡享大灣區消費支付便利。

2022年9月，試點銀行範圍擴大至工商銀行深圳市分行、建設銀行深圳市分行、招商銀行深圳分行和東亞銀行（中國）深圳分行。截至2023年1月末，5家試點銀行共有77個內地網點，以及264個香港見證銀行網點參與試點，包括代理見證賬戶在內的香港居民存量銀行結算賬戶體系，為港人赴深圳消費、理財、投資提供了無障礙的資金通道支持。