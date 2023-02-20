北斗衛星日定位量超過3000億　擊敗GPS全面主導內地導航定位服務

高德地圖宣布，截至2023年1月的最新數據，高德地圖調用北斗衛星日定位量已超過3000億次。

超高頻次的應用背後，同樣意味着北斗衛星導航應用已進入市場化、產業化、國際化發展的關鍵階段。



北斗衛星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風表示，當前，高精度應用逐步向普適化、標配化演進，已成為全球各大衛星導航系統的發展熱點；北斗應用也已從解決「有無」，邁入解決「更高精度、更加可信、更優服務」的新階段。

日前，高德地圖與千尋位置舉行新聞發布會，宣布雙方達成戰略合作協議，共同發起「北斗出行應用創新計劃」。

北斗衛星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風。（環球時報）

楊長風直言，「北斗出行應用創新計劃」由兩家企業聯合提出，前瞻性強、市場規模大，後續要大力塑造全產業鏈意識，打造創新聯合體，實現產業融合發展，力爭在全球率先打通手機高精度定位全鏈路。

高德地圖總裁劉振飛表示，作為一家專注於交通出行領域的科技企業，高德有幸見證了北斗從起步到世界一流的發展歷程。尤其是2020年北斗三號開通這一里程碑，使得高德的創新速度明顯加快，且更加有的放矢。

早在去年11月，高德地圖為用戶導航定位時，北斗的貢獻率已超越GPS等其他衛星導航系統。此外，北斗系統還在平均單次定位調用衛星數量、民用定位精度等多個維度超越GPS系統，正式實現了對於國內導航應用定位的全面主導。

作為基於北斗系統提供更精準可靠時空智能服務的千尋位置，同樣也是國家北斗地基增強系統的建設者與運營方。「北斗出行應用創新計劃」旨在聯合各界的技術力量和市場資源，探索拓展北斗系統在民用領域的產業化，助力國家自主高精尖科技在交通出行場景的落地。

千尋位置網絡有限公司CEO陳金培表示，「北斗是大國基石，是中國數字化升級不可或缺的新型基礎設施」。

高德動態紅綠倒計時和等燈狀態的產品功能，現已覆蓋全國上百萬紅綠燈，日服務超14億次。（環球時報）

楊長風指出，手機車道級導航實現了北斗深度應用，定位精度實現從道路級進化到車道級別，為導航體驗帶來革命性變化。要做好時空智能應用，必須發揮好北斗地基增強系統「一張網」的作用，並和雲計算、大數據、人工智能等新興技術有機融合，強強聯合打造世界品牌，讓北斗高精度定位增強服務。

「北斗出行應用創新計劃」在啟動初期就已取得一定進展。目前已可支持交通事件的車道級語音播報，並將推動從當前的8個城市試點，向全國範圍內普及。

同樣基於北斗構建核心算力，高德動態紅綠倒計時和等燈狀態的產品功能，現已覆蓋全國上百萬紅綠燈，日服務超14億次。還有北斗衛星定位查詢、綠燈導航、共享位置報平安、綠色出行碳普惠等，均是與北斗系統密切相關的特色服務。