兩會｜劉國中任副總理　預料接捧孫春蘭主管衞生

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，60歲的現任中央政治局委員劉國中獲選為國務院副總理。



近年來，劉國中經歷了黑龍江、四川、吉林、陝西4個大省的歷練，行程跨越了大半個中國。（吉林省政府官網）

公開資料顯示，劉國中出生於1962年7月，黑龍江望奎人。1978年，劉國中在華東工程學院炮彈系觸發引信設計與製造專業學習。1990年，任黑龍江省經委綜合規劃處科員、副主任科員、主任科員，從基層開始，一路升遷。

2011年9月，劉國中兼任黑龍江常務副省長；2013年10月，劉國中任中華全國總工會副主席、書記處書記；2016年2月，其任四川省委副書記；2017年1月，劉國中擔任吉林省委副書記、省長。2018年1月，劉國中任職陝西省委副書記、省政府黨組書記，吉林省省長，2020年7月任陝西省委書記。在中共二十屆一中全會之中，劉國中任中央政治局委員。

在本年一月，劉國中在四川、重慶調研疫情防控，強調穩妥有序實施「乙類乙管」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。預料劉國中或接替孫春蘭主管衞生工作。