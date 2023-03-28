螞蟻金服高管涉強姦被立案　集團：為外派員工，已離職

A&T Capital原負責人于某涉嫌性侵，3月9日被杭州公安立案調查。網傳于某為螞蟻集團高管。

3月28日，螞蟻集團表示，于某已經離職，警方已介入處理，公司對於違法違規及不道德行為一貫絕不姑息。



螞蟻集團表示，于某已經離職。

螞蟻集團有關人士介紹，于某曾是螞蟻外派至海外基金A&T Capital的工作人員。今年3月6日，于某因個人職業發展原因向公司提出離職，並在3月21日辦結離職手續。

在辦理離職交接手續期間，當事女生家屬於3月17日到公司提出與于某溝通的訴求。公司要求于某全力配合警方調查。目前警方已介入處理，一切信息以警方披露為準。公司對於違法違規及不道德行為一貫絕不姑息。

公開資料顯示，于某是A&T Capital的創始合夥人，該基金專注於區塊鏈等領域的投資。據官網，A&T Capital由分別位於柏林、新加坡和上海的3名創始合夥人領導。于某曾擔任OKEx投資總監、復星銳正資本投資高級總監。

A&T Capital發布聲明。

3月26日，A&T Capital在Twitter發布聲明稱，于某目前正面臨一些個人問題，正在接受調查。該聲明表示，于某已不在A&T任職，但公司將全力配合有關單位調查，密切關注調查進展和結果，等待司法程序公正的判決。

聲明透露，于某曾代表其一位出資人，任職於A&T Capital。他已經從投資者的公司辭去職務。

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據網傳消息，事件起因是于某駕駛時，與萬某的車輛發生碰撞，他見女方年輕漂亮，就以修車為名主動加微信。事後，于某又藉螞蟻集團高管身份，表示要帶萬某開拓視野，想請她吃飯。

在于某多次盛情相邀下，萬某逐答應赴宴，結果被前者一直灌酒。萬某醉酒後，被于某帶到酒店強姦，期間她多次喊救命並向對方求饒，因醉酒狀態逐漸加深而無力反抗。

于某得逞後洗澡，萬某趁機逃離酒店和報警。事發後，于某畏罪潛逃至新加坡，還要求萬某聯絡他的律師，又「提醒」對方不要誣告，否則將要承擔嚴重的法律責任。

消息指，于某已被杭州公安逮捕歸案，將面臨強姦罪指控，刑期3年起步。