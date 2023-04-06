大陸官方台海聯合巡航巡查專項行動 實況畫面曝光
撰文：孫聖然
出版：更新：
台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會紛紛發表聲明表示堅決反對，及予以強烈譴責。
蔡英文回程再過境美國前，大陸官方宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並對周四（6日）的專項行動畫面實況播出。
央視新聞早前報道，周三（5日）上午，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。該行動早前由福建海事局宣布，並附上一張台灣海峽的地圖。
+1
+1
+1
蔡英文晤麥卡錫 中國駐美國使館：強烈抗議，將做出堅定有力回應蔡英文晤麥卡錫 央視銳評：美台勾連的「政治秀」必遭堅決回擊蔡英文麥卡錫會面前夕 台軍方公布陸「山東號」穿越巴士海峽畫面蔡英文將晤麥卡錫 大陸宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航
中國對麥卡錫與蔡英文會面有何看法？
中國外交部發言人發表談話稱，美國執意允許蔡英文過境美國及麥卡錫與蔡英文高調會見，實質是美台相互勾連，以過境為幌子縱容台獨分子在美國從事政治活動。
麥卡錫與蔡英文會面，華府怎麼看？
兩人會晤後，白宮、五角大樓及美國務卿布林肯均呼籲中國克制，不要以蔡英文過境美國為由升級台海局勢。