大陸官方台海聯合巡航巡查專項行動　實況畫面曝光

台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會紛紛發表聲明表示堅決反對，及予以強烈譴責。

蔡英文回程再過境美國前，大陸官方宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，並對周四（6日）的專項行動畫面實況播出。



中國大陸5日宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。（福建海事局）

央視新聞早前報道，周三（5日）上午，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。該行動早前由福建海事局宣布，並附上一張台灣海峽的地圖。

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