俄烏戰爭超80%死傷來自｢它｣　傳解放軍研製｢超級重砲｣部署金馬

外媒報道,解放軍戰略支援部隊月前對外發包203公厘超級火砲的研製工程,分析指「可用來炸穿前線後方的防禦工事、摧毀碉堡」,解放軍未來可能將超級火砲部署於接近金門、馬祖的沿岸,才能在射程之內威脅台灣守軍。



自俄烏戰爭爆發以來,相對於導彈射擊,攻守雙方使用重砲等傳統武器發揮了較預期更大的效能,據西媒統計,俄烏交戰雙方有超過80%的戰場傷亡率都源自於傳統火炮,遠遠超出導彈的殺傷力。俄烏戰爭從實踐上,重新定位了傳統重型火砲的價值。

有鑑於此,有媒體刊載評論,報道解放軍遠觀烏東戰事發展,有意啟動「超級重砲」(super-heavy gun)的研製計劃,或運用在台海戰場上,目標設定在炸毀台灣外島金門、馬祖的防禦工事。

2022年6月1日,美國宣布援助烏克蘭HIMARS系統,一系列對烏大規模軍事援助開始。圖為一輛參與9月26日拉脫維亞軍事演習的M142 高機動火砲火箭系統(HIMARS)。(Reuters)

有西媒稱,解放軍的戰略支援部隊,4月發包203公厘超級火砲的研製工程給南京理工大學(Nanjing University of Science and Technology)。報道指出,該校是中國研製火砲發展的領先單位,歷年來成效卓著,而負責督導這項研製工程的單位是解放軍戰略支援部隊的西北核能科技研究所(Northwest Institute of Nuclear Technology)。

由於解放軍目前已擁有相當數量的傳統火砲,報道評估,「解放軍有可能將新型的203公厘超級火砲用來炸穿前線後方的防禦工事、摧毀碉堡,甚至作為對平民的震懾性武器」。

考量火砲一般難以超過30公里的射程限制,例如台灣軍方部署於離島金門、馬祖的240公厘M1重砲,最大射程約為23.1公里。西媒評論研判,解放軍未來或將超級火砲同樣部署於接近金門、馬祖的大陸沿岸,才能在射程之內威脅到台灣守軍。

報道指稱,若是兩岸在金馬爆發戰事,解放軍有可能在第一波攻勢中,就先行以超級火砲攻擊台灣的砲兵陣地、防禦工事,以及地下坑道,以癱瘓台灣守軍的作戰能力。

無獨有偶,內地軍事媒體《且聽軍說》也曾報道,借鑒俄烏戰爭經驗,解放軍會加強裝備「大口徑火砲」,破壞對方的防禦工事。因此,不排除戰事發生後,解放軍會將超級火砲運送上岸,企圖摧毀防禦設施。