上海警方破「直播打賞」洗黑錢案　涉額近億21人被捕

上海警方偵破全國首宗利用網絡直播「打賞」實施洗錢的犯罪案件，拘捕21人，搗毀一條寄生於網絡直播平台、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。



去年6月，上海警方追查一宗集資詐騙案的涉案資金期間，發現巨額贓款被用於在某網絡直播平台充值打賞，疑犯在充值打賞後不久，其個人帳戶便會收到由網絡主播轉帳的巨款。

上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，並迅速鎖定李某等4名存在事後集中批量返款等可疑行為的網絡主播。

上海公安經偵部門成立專案組立案偵查。（微信公眾號＠警民直通車上海）

經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平台擔任主播的李某等人，並提出自己在李某等人的直播間內打賞禮物，為對方抬高直播人氣和曝光率，協助賺取直播平台榜首獎勵，並指使李某等人事後再將所收取的打賞錢款返還至其個人帳戶中。

事成後，李某等人還可從中收取部分佣金作為報酬。隨後，李某等人在明知打賞錢款是集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，並通過提現、轉帳等方式洗兌打賞資金，以此為疑犯清洗和轉移贓款。

經過進一步調查，警方發現，自2020年10月以來，有多名電訊詐騙、網絡賭博疑犯透過社交軟件，結識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。

警方已拘捕21名涉案疑犯。（微信公眾號＠警民直通車上海）

為協助清洗和轉移贓款，范某等人充當打賞幣中介，在明知疑犯的資金是違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格購買對方使用贓款充值有大量打賞幣的平台帳戶，然後再以原價7折至8.5折不等的價格將平台帳戶轉手對外銷售，從中賺取差價，為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，在公安部的統一部署下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網行動，拘捕21名疑犯。

目前，經檢察機關批准，李某等4人因涉嫌洗錢罪被警方依法執行逮捕，范某等17人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取取保候審的刑事強制措施。