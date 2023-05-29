西方污名化手段？中國前駐英大使劉曉明：拒絕「戰狼鼻祖」標籤

中國政府朝鮮半島事務特別代表、中國前駐英大使劉曉明表示，拒絕所謂「戰狼鼻祖」標籤和稱號，他強調對此不感興趣。



據介紹，中國前駐英國大使劉曉明，在英期間接受過170多場採訪，其中近30場是電視直播。劉曉明在訪問中稱，中國外交隊伍是周總理帶出來的，「外交官最根本的本領就是信念，堅定的信念。」

劉曉明指出，中國外交官上電視也好，去發表演講也好，是要進行對話、把辯論變成對話，並把每一場對話都變成一個講好中國故事的機會，他認為，必須批駁謠言和謊言，只有揭穿謊言才能説明真相。

主持人問劉曉明，西方政客和媒體不斷給中國貼標籤，包括「霸凌外交」、「脅迫外交」和「戰狼外交」等，對外交官工作是否造成很大困難和挑戰？劉曉明回應稱，這些西方政客想製造困難，因為他們無法接受中國國際話語權不斷提升，對中國義正詞嚴、理直氣壯地捍衛國家主權、安全、發展利益感到不適應。

劉曉明認為，這説明中國外交影響越來越大，所以他們就用各種污名化、妖魔化的手段，來貶低和削弱中國的影響，例如給中國冠上「戰狼外交」、「霸凌外交」的標籤，試圖通過污名化的手段削弱中國的影響力。