內地市監局規範XBOX市場：公開抽取概率　不得向8歲以下幼童售賣

近年來，盲盒（XBOX）玩具深受內地青少年消費者青睞，惟盲盒經營、販售過程存在信息不透明、虛假宣傳、「三無」產品等問題。

為規範盲盒銷售制度，維護市場公平，保護消費者合法權益，內地市場監督管理總局印發《盲盒經營行為規範指引（試行）》，其中規定盲盒經營者不得向未滿8歲未成年人銷售盲盒。



《指引》從四個方面對盲盒售賣進行具體規範。第一，制定負面銷售清單，對藥品、醫療器械、活體動物、易燃易爆等物品不得以盲盒形式銷售；對化妝品、食品等類型的盲盒作出限定性描述。

第二，明確信息披露範圍。要求盲盒經營者將盲盒內物品的商品價值、抽取規則、抽取概率等關鍵信息以顯著方式對外公示，保證消費者在購買前知曉真實情況。

第三，鼓勵建立保底制度，鼓勵盲盒經營者通過設定抽取事件、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費，自覺承諾不囤貨、不炒作、不直接進入二級市場。

第四，則是強調對未成年人的保護機制。尤其嚴格限制盲盒銷售對象的年齡，要求不得向未滿8周歲未成年人銷售。向8周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應通過銷售現場詢問或者網絡身份識別等方式，確認已取得相關監護人的同意。

同時，鼓勵地方有關部門出台保護性措施，對小學校園周圍的盲盒銷售模式包括距離、內容等進行具體規範。要求盲盒經營者採取有效措施防止未成年人沉迷，保護未成年人身心健康。