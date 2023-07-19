聯合國安理會首次就AI問題舉行會議　中方提治理五原則

周二（18日），聯合國安理會舉行「人工智能給國際和平與安全帶來的機遇與風險」高級別公開會，為聯合國安理會首次就人工智能問題舉行會議，中國常駐聯合國代表張軍提出關於人工智能治理的五條原則。



中方發言提出，關於人工智能治理的五條原則：一是堅持倫理先行，二是堅持安全可控，三是堅持公平普惠，四是堅持開放包容，五是堅持和平利用。

中方發言指出，人工智能的複雜效應不斷顯現，既產生巨大的技術紅利，也引發越來越多的擔憂，凸顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性。

中方發言強調，人工智能作為「雙刃劍」，它是好是壞、是善是惡，取決於人類如何利用、如何規範、如何統籌科學、發展與安全。國際社會應秉持真正的多邊主義精神，開展廣泛對話，不斷凝聚共識，探討制定人工智能治理的指導性原則。中方支持聯合國在此方面發揮中心協調作用，支持古特雷斯秘書長召集各方深入討論，支持各國特別是發展中國家充分參與、作出貢獻。

中方發言指出，要逐步建立並完善人工智能倫理規範、法律法規和政策體系。要強化風險意識，建立有效的風險預警和應對機制，確保不發生超出人類掌控的風險，確保不出現機器自主殺人，確保在關鍵時刻人類有能力摁下停止鍵。

中方同時強調，個別發達國家為謀求科技霸權，構建排他性小圈子，以種種藉口和行動惡意阻撓他國技術發展，人為製造科技壁壘，中方對此堅決反對。科技發展要在推動技術進步和保障安全應用兩方面取得相對平衡，最佳路徑是保持開放合作，鼓勵跨學科、跨領域、跨地區、跨國界的交流對話，反對各種形式的「小院高墻」、「脫鉤斷鏈」，打造開放、包容、公正、非歧視的科技發展環境。

中方發言表示，中國秉持人類命運共同體理念，始終以高度負責的態度參與人工智能全球合作與治理，相繼在聯合國平台提交了關於人工智能軍事應用、倫理治理的兩份立場文件。中方願同國際社會一道，在人工智能領域積極落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅持發展優先，維護共同安全，促進跨文化交流與合作，攜手各國共享人工智能技術成果，共同防範和應對風險挑戰。