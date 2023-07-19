中國半導體行業發聲明　將維護產業全球化　斥美國損害全球利益

7月19日，2023世界半導體大會在江蘇南京開幕，在此之際，中國半導體行業協會發聲明表示，希望維護半導體產業全球化發展。



聲明指出，近日注意到媒體報道美國晶片企業試圖遊說美國政府減少貿易限制，美國半導體行業協會也發布「關於美國政府對半導體產業潛在額外限制的聲明」，顯示美國半導體產業界對美國政府所作所為的擔憂。

聲明表示，數十年來，半導體產業的持續創新蓬勃發展，得益於全球各主要國家和地區產業主體的相互協作，是全球化分工發展的結果。若半導體產業全球化被破壞，會對全球經濟產生嚴重的負面影響，破壞全球市場統一，斷送全球經濟繁榮。

2023世界半導體大會在南京舉行。（視覺中國）

聲明斥美國政府近年採取的一系列限制措施，破壞半導體產業全球化，破壞半導體全球供應鏈穩定，不可避免損害全球消費者利益。不僅會削弱美國半導體產業的競爭力，亦理所當然引發美國半導體產業的擔憂。

聲明表示，中國大陸作為全球最大的半導體市場，半導體產業根植於全球化，為全球合作夥伴提供了超過80%的巨大市場，有力地支撐了全球電子信息產品的供應，為全人類的福祉（包括最不發達國家）做出了重要貢獻。

中國將始終堅持開放合作，與世界各國、各地區一切願意合作的產業界同仁共同維護半導體產業的全球化，推動政府/當局支持半導體產業的國際合作。