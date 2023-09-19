網傳與多國政府簽署手機採購協議　華為闢謠：勿信勿傳，果斷舉報

華為將於9月25日舉行新品發布會，正式推出Mate 60系列手機。消息傳出後，網上流傳包括俄羅斯等多國政府與華為簽署手機採購協議。9月18日，華為透過官方微博@菊廠阿華闢謠，「請勿信勿傳，果斷舉報」。



網傳華為與俄羅斯、沙特阿拉伯、委內瑞拉等政府簽署手機採購協議的消息。華為透過微博@菊廠阿華闢謠：「以下訊息均為造謠，造謠者毫無根據，無事生非，在多個平台、帳號推送相同訊息擴散，請勿信勿傳，果斷檢舉」。

8月29日，華為推出「HUAWEI Mate60 Pro先鋒計劃」，Mate 60系列等新品未發布就陸續開售。目前，華為已開售的包括Mate 60 Pro、Mate 60、Mate 60 Pro+和Mate X5折疊屏手機，均在線上線下引發關注和搶購。

內地科技媒體《IT之家》報道指，華為已將今年手機出貨量目標，由3000萬部上調至3800萬部，當中2000萬部手機出貨已完成。有分析師預測，尚未完成出貨的1800萬部智能手機中，Mate 60 Pro可能佔550萬部至600萬部。

華為官方公開的手機參數顯示，Mate 60 Pro+和Mate X5均未提及處理器的型號，但預計至少搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是傳聞中的麒麟9100。

Mate 60 Pro+同樣未聲明「是否支援5G」，而僅指出「不支持電信3G/2G和移動3G」。Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持衛星電話及雙向北斗衛星消息，而華為Mate 60 Pro亦有提供衛星通話功能。