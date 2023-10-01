「中國巴菲特」關善祥傳已辭世終年38歲　旗下投資產品虧損逾6成

多個內媒報道，被譽為「中國巴菲特」的善祥基金董事長關善祥突傳過世，終年38歲，死因未公開。



綜合內媒《每日經濟新聞》和證券時報網報道，在9月29日，私募圈突然傳出一則噩耗——善祥基金行政服務的人提示：善祥基金董事長關善祥已逝世，請投資者儘快登錄「善祥基金」公眾號，公司基金產品將進入清算流程。

在9月29日，私募圈突然傳出一則噩耗——善祥基金行政服務的人提示：善祥基金董事長關善祥已逝世，請投資者儘快登錄「善祥基金」公眾號，公司基金產品將進入清算流程。（《每日經濟新聞》）

報道提到，善祥基金官網9月28日確實公告稱，深圳市灝四方資產管理有限公司的日常營運遭遇不可抗力因素，為保障持有人的切實利益，定於10月18日終止部分基金產品，這一系列基金產品包括灝四方善祥基金1至5號產品和灝四方善慧產品。

報道指，從業內打聽的情況和社交媒體雪球上發布的內容對比來看，可能確有其事。

根據私募排排網的數據顯示，灝四方善祥基金1-5號產品和灝四方善慧產品的淨值跌幅比較大，灝四方善祥1號淨值跌幅超過60%，2號更是超過64% 。

多個內媒報道，被譽為「中國巴菲特」的善祥基金董事長關善祥突傳過世，終年38歲，死因未公開。（網絡圖片）

關善祥是深圳灝四方資產管理有限公司董事長，報道指他在12歲因跟隨炒股的父親迷上股票，通過股票投資在28歲實現財務自由，信仰價值投資，號稱「中國巴菲特」。據稱關善祥曾經歷了從30萬元（人民幣，下同）本金到上億的十年百倍收益。而他的目標是自己實現500億的投資目標，家族基金透過後代實現萬億的投資目標。目標是做投資做到120歲。

關善祥著有《傳世投資》一書。資料顯示他只有高中學歷。但他自己曾辯稱，自己曾就讀於廣東外語外貿大學，但沒有畢業，大三就打工去了。