冀破城中村改造難題　廣州提出「房票安置」政策成一線城市首例

近日，廣東廣州提出「房票安置」政策，成為首個提出該政策的一線城市。



日前，《廣州市城市更新專項規劃（2021-2035年）》、《廣州市城中村改造專項規劃（2021-2035年）》經第四屆廣州市規劃委員會地區規劃專業委員會第十四次會議審議通過。其中最引人注目的，是提出「優化成本核算與征拆標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持渠道等策略，破解城中村改造難題，提升改造效率」。

「房票安置」是指將被征收人的房屋安置補償權益進行貨幣量化後，征收人出具給被征收人購置房屋的結算憑證。被征收人，也即拆遷戶可自行向參與房票安置工作的房企購買商品房，直接用房票結算。

政策或破解城中村改造難題。（當代中國）

以往，廣州城中村改造的補償方式，據悉主要以回遷房補償為主，現金補償為輔，而「房票安置」是首次在官方文件中出現。故此，廣州也成為首個明確提出「探索房票安置政策機制」的一線城市。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，該政策是加快推進城中村改造「較為可行的一個選擇」，「房票安置」可以創造出巨大的需求，對新房、二手房庫存去化有明顯的效果，也能滿足居民多樣化的居住需求，還能降低改造成本，緩解改造資金壓力。