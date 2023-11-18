深圳機場三跑道擬2026年投用　可起降A380　保障年8千萬人次出行

近日，深圳機場披露投資者關係活動記錄表顯示，三跑道項目計劃於2026年初投產使用。機場方面表示，專案完工後，將增強深圳機場服務粵港澳大灣區的綜合實力，有力支撐深圳國際航空樞紐和粵港澳大灣區世界級機場群建設。



據悉，待三跑道項目投產使用，將提升深圳機場客貨運保障能力。公開資訊顯示，深圳至倫敦、巴黎、巴賽隆納、米蘭等22條國際及地區客運航線已恢復，現每周進出港近600班，恢復至2019年的65%。

據「深圳發布」消息，深圳機場三跑道位於二跑道和沿江高速之間，平行設置於二跑道西側550米處，已於2020年3月正式開工。其長3600米，寬45米，飛行區按照最高等級4F級建設，可起降A380等各類大型客機。

建設單位中交廣州航道局指出，三跑道工程場地陸域形成及軟基處理工程滑行道區水袋堆載預壓工序已全部完成，正處於全面地基加固處理階段。

目前，深圳機場有兩條平行跑道，分別位於航站樓兩側。一跑道於機場1991年通航時啟用，二跑道於2011年投入運行。待三跑道啟用後，深圳機場將對投用超過30年的一跑道進行檢修。

作為國家重大專案、廣東省重點工程，待深圳機場三跑道擴建工程建成後，將與原有兩條跑道一併運營，極大提升機場客貨運保障能力，滿足每年8000萬人次旅客、260萬噸貨郵的出行和運輸需求。同時，深圳機場披露，機場積極推進RNPAR及GBAS等航行新技術應用，高峰小時容量標準已獲批65架次/小時，為國內雙跑道機場最高值。

此外，今年以來，深圳機場業務恢復勢頭十分迅猛。截至10月，深圳機場完成航班起降32.30萬架次，同比增長63.53%，其中旅客輸送量達4326.18萬人次，同比增長141.03%，貨郵輸送量達129.10萬噸，同比增長3.24%，並已先後恢復拓展深圳至倫敦、巴黎、巴賽隆納、米蘭等22條國際及地區客運航線，並加密迪拜、東京、首爾等20條國際航線，連通五大洲的35個國際及地區客運航點。

機場方面透露，今年前十月，國際及地區航線旅客達189.36萬人次。航班架次方面，國際及地區航線每周計劃進出港航班近600班，恢復至2019年的65%，高於國內全民航平均水準。