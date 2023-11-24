中國公路總里程10年增長112萬公里　總里程達到535萬公里

據《人民日報》周五（24日）報道，中國推動公路建設高質量發展邁上新台階，國內公路總里程10年增長112萬公里。



周四（23日），交通運輸部舉行例行發布會，相關負責人圍繞加快構建現代化公路基礎設施體系介紹了有關情況。首先是公路設施網絡不斷完善，據介紹，截至2022年底，中國公路總里程達到535萬公里，10年增長112萬公里，高速公路通車里程17.7萬公里，穩居世界第一。其中，京滬、京港澳、沈海、滬昆等國家高速公路主線分段實施擴容升級，國家高速公路六車道以上路段增加1.84萬公里。普通國道二級及以上占比、鋪裝路面占比達到80%和99%，較10年前分別提高約10%和13%，路網結構進一步優化。

然後是重大工程建設舉世矚目，10年來，公路建設服務國家戰略，一批標志性的重大項目不斷湧現。例如，集橋島隧於一體的港珠澳大橋投入運營，南京五橋、蕪湖二橋、武漢青山大橋等10多座跨越長江的通道相繼建成，全長超2500公里的京新高速公路全線貫通，雄安新區「四縱四橫」對外骨幹路網基本形成。

再者，公路建設技術邁上新台階，10年來，公路建設不斷攻堅克難，突破一系列工程技術瓶頸。例如，港珠澳大橋、深中通道等項目攻克了大尺寸沈管隧道建造、運輸、沈放等關鍵技術；秦嶺天台山隧道、天山勝利隧道等在超長山嶺隧道設計、施工等方面保持世界領先；超高強度鋼絲等國產標志性材料裝備經受住實戰考驗。公路工程技術標準由88本增加到158本，指標體系和標準體系更加完備。

港珠澳大橋等項目攻克了一系列關鍵技術。（香港01資料圖片）

交通運輸部公路局副局長郭勝表示，下一步將聚焦聯網、補網、強鏈，突出安全便捷、經濟高效、融合創新、智慧綠色、包容韌性，努力構建現代化公路基礎設施體系，到2025年，除個別展望線外，全面建成「71118」國家高速公路網主線，基本完成京哈、京滬高速的全線擴容。同時，加快推進國家公路網省際瓶頸路段、普通國道待貫通路段建設以及低等級路段提質升級，不斷提升通行效率和服務水平，助力實現「人享其行、物暢其流」的美好願景。

另方一面，郭勝表示，加快建設農業強國、全面推進鄉村振興、建設宜居宜業和美鄉村，這一重要任務的完成，離不開作為基礎和載體的農村公路。數據顯示，黨的十八大以來，中國新改建農村公路253萬公里，解決1040個鄉鎮、10.5萬個建制村通硬化路難題，新增5萬多個建制村通客車，具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路、通客車、通郵路目標全面實現。郭勝表示，力爭到2035年，農村公路「新三通」基本實現，規模結構合理、設施品質優良、治理規範有效、運輸服務優質的現代化農村交通運輸體系基本形成。

此外，近年中國加快打造高質量的智慧公路、數字孿生公路，公路數字化轉型取得新成效。據郭勝介紹，以推動BIM（建築信息模型）技術應用為切入點，制定出台系列政策文件，傳統公路智慧轉型步伐加快，目前已推動新改建智慧公路超3500公里。圍繞公路全流程數字化轉型，下一步將加快推動建設實體公路和數字孿生公路兩個體系，不斷提升路網質量效率，降低運行成本，以數字化智能化為交通運輸高質量發展持續注入新動能。