激活「灣區引力」　廣東舉辦人才大會搭建供需對接成果轉化平台

11月23日，為期兩天的第二屆全國人力資源服務業發展大會在廣東深圳落下帷幕。回顧此次大會，「會」「展」「賽」「聘」逐一精彩上演。兩天時間，專家學者、高端人才齊聚粵港澳大灣區，智慧在這裏碰撞，成果在這裏展現，人才在這裏交流，合作在這裏對接。



當前，廣東以「百縣千鎮萬村高質量發展工程」（以下簡稱「百千萬工程」）為引擎，堅持製造業當家，錨定高質量發展，勠力「再造一個新廣東」。

廣東省人力資源和社會保障廳黨組書記、廳長杜敏琪表示，在製造業當家、科技自立自強、「百千萬工程」等形成的產業集聚、人才匯聚，為人力資源服務業蓬勃發展提供了廣闊空間。

人力資源是社會經濟發展的第一資源。借助大會，廣東乃至粵港澳大灣區搭建起人力資源服務的高水平對接交流平台，促進產業鏈、創新鏈、人才鏈深度融合，為發展註入新活力。

11月23日，為期兩天的第二屆全國人力資源服務業發展大會在廣東深圳落下帷幕。（羊城晚報）

一場盛會：搭建供需對接成果轉化平台

發展人力資源服務業，是構建現代化產業體系的重要依托。本次大會充分展示了新時期人力資源服務業的長足發展。

人力資源服務業直接服務億萬勞動者和廣大用人單位，是穩就業、促發展的重要力量。推動人力資源開發利用，讓人力資源服務業發展駛入「快車道」，助力廣東吸納更多優秀人才落戶，對於正著力打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源的廣東來說，至關重要。

為辦好這次盛會，廣東做足了準備，用心用情端出一道道精致的「特色菜品」：31個省、自治區、直轄市以及新疆生產建設兵團組織機構和人員開展人力資源服務供需洽談對接和展示活動。3個專題論壇，上百名專家學者、領軍人才、骨幹企業家齊聚。圍繞「激發人力資源動能，匯聚強國建設力量」，展開巔峰對話，謀劃發展藍圖。

2場大賽，向全行業展現了人力資源服務業發展的新產品、新技術、新趨勢。1395家灣區重點用人單位、人力資源服務龍頭企業，面向國內高校畢業生及海外留學生舉辦專場招聘，線上線下共提供優質崗位5萬多個。

兩天時間裏， 各項活動精彩奪目，亮點紛呈。特別在各種信息技術的加持下，人力資源服務業的各種場景應用功能已經逐漸實現數字化、智能化和共享化，完全顛覆了行業的傳統認知。

活動現場。（羊城晚報）

大會現場，掌聲不斷，人力資源服務供需對接積極踴躍。「我們匯聚各地人力資源服務機構和各類骨幹企業等用人單位，對接人力資源服務供需。」廣東省人社廳相關負責人介紹，通過搭建洽談合作、交易簽約的平台，有效促進了項目落地、成果轉化。據了解，兩天時間裏，294個人力資源服務合作項目達成簽約，意向金額207億元。

「這些簽約項目代表了人力資源服務行業和科技、互聯網、雲計算深度結合的最新成果。」現場業內人士表示，從簽約成果看，充分展現了中國人力資源行業發展的巨大活力。

一場機遇：「灣區機遇」提供廣闊發展空間

人才是高質量發展的源頭活水。此次大會，人才齊聚粵港澳大灣區，讓廣東「近水樓台先得月」。如何讓這些優秀的人力資源服務機構了解大灣區，服務大灣區？會場內外，處處可見廣東的誠意。

近年來，廣東積極引入全球行業領先的知名人力資源服務機構落戶廣東，鼓勵和支持省內人力資源服務機構「引進來」「走出去」。

大會前，廣東主動出擊，積極拓寬人力資源服務「朋友圈」。分別前往上海、福州、武漢、北京、香港等地舉辦推介會，向優秀企業和廣大人才發出誠摯邀請。

「得益於區位優勢、營商環境和創新氛圍，廣東人力資源服務行業基礎好、平台多、潛力大，呈現出創新、協同、規範發展的良好態勢。」杜敏琪介紹，目前全省人力資源服務機構有5845家，從業人員15萬人，營收2945億元，「十三五」以來營收年均增長率達13.7%。

灣區廣納人才。（vcg）

會場內，杜敏琪介紹了廣東人力資源服務業的新發展：「廣東將匯聚更多政策、資本、技術、人才等要素，賦能人力資源服務機構做大做強。」製造業當家、科技自立自強、「百千萬工程」……廣東是「改革」「開放」「創新」，勇於「走在前列」的一方熱土，產業集聚、人才匯聚，為人力資源服務業蓬勃發展提供了廣闊空間。

會場外，廣東出台一系列政策，支持人力資源機構在灣區落地發展、做大做強。「真金白銀」的扶持政策頻出，吸引了一大批各行各業的人才來粵，人才的匯聚促進了人力資源服務的旺盛發展。

大會閉幕後，對接活動仍在繼續。廣東邀請全國重點人力資源服務機構組成「人力資源服務灣區行」調研團。深入灣區腹地，對接地方產業對人力資源的需求，推動知名人力資源服務機構落地灣區，助力粵港澳大灣區人才高地建設和灣區重點產業躍升。

「廣東正全力建設粵港澳大灣區高水平人才高地，以主辦第二屆全國人力資源服務業發展大會為契機，廣東人力資源服務業勢必迎來新一輪高質量發展的黃金機遇。」人力資源服務行業專家、中國人民大學勞動人事學院教授楊偉國感嘆道。

「粵港澳大灣區很有活力，很有國際範兒，國際化程度特別高。而且這些年大灣區是創新之地，很多新技術、新的商業模式都在大灣區孕育而生。」北京科銳國際人力資源股份有限公司董事長高勇表示，粵港澳大灣區發展潛力十足。

此次大會，讓眾多人力資源頭部企業看到了粵港澳大灣區的無限機遇，紛紛投身粵港澳大灣區的建設。

一次轉變：粵港澳大灣區「人才磁場」更強勁

在南粵大地，資源厚度與城市發展高度互為因果，向高質量發展。廣東人力資源服務業正因廣東高質量發展而充滿生機；廣東經濟發展，又因廣東人力資源服務註入新動能。

大灣區成為許多青年的擇業選擇。（羊城晚報）

在人力資源服務業的對接下，越來越多的高質量人才選擇粵港澳大灣區作為創新創業的首選之地。在引進人才後，又是如何留住人才的？對此，深圳人才集團總經理翟斌表示，人才工作的本質是服務，對引進的各層次人才要「拴心留人」，既要用心更要用情。

隨著對高端人才求賢若渴，廣東各地的人才政策從最開始的重金攬才、創新創業扶持轉向打造「一站式」貼心配套服務的組合拳。

廣東在省人才服務局設立廣東省高層次人才服務專區，整合了20個部門職能，為來粵科研工作的海內外高層次人才提供26項「一站式」政務服務。

在廣州南沙政務服務中心，擁有全國首個「大灣區國際人才一站式服務窗口」。在這裏可辦理南沙人才卡、高端領軍人才認定、高層次人才子女入學等93項人才服務事項。

在深圳，一項名為「秒批」的新政策，讓來此就業創業的大學生深切感受到了「深圳速度」——辦理落戶的年輕人，只需坐在家中，即可辦理入戶登記。

在各項人才政策的吸引下，廣東正在形成一種「磁場效應」，海內外高層次人才紛紛湧來。與此同時，隨著廣東製造業當家、百千萬工程的全面推進，1850萬名技能人才挺起廣東高質量發展的「硬脊梁」。

「粵港澳大灣區的地理和戰略定位對於企業落戶灣區具有巨大吸引力。此外，在政策方面，大灣區在科技型企業和人才落戶的政策扶持力度非常大。」此次在大會現場簽約，落戶深圳的嘉馳國際創始人兼董事長馬士發表示，政府給予了很多支持和信心，讓企業吃下定心丸。人才的力量，正從四面八方湧向南粵，共同推動粵港澳大灣區高質量發展。