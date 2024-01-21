《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例》3月1日實施

1月19日，省十四屆人大常委會第八次會議審議通過《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例》（以下簡稱《條例》）。翌日，省人大常委會召開新聞發布會介紹《條例》相關情況。

據悉，《條例》是貫徹南沙方案、落實粵港澳大灣區「一點兩地」全新定位的重要舉措，也是廣東繼《深汕深度合作區條例》後又一先行性試驗性立法，在全國具有創新意義。



《條例》全面回應南沙相關立法需求，強化放權賦能、強化協同港澳、強化面向世界，對南沙管理體制機制、科技創新、產業發展、開放合作、城市發展、規則銜接等內容作了全面系統規定，通過立法破除改革發展障礙，為南沙深化面向世界的粵港澳全面合作提供法治保障。《條例》將於今年3月1日起施行。

「能放則放」，強化放權賦能

南沙是廣州的未來，也是大灣區的未來。

2022年6月，國務院頒布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，賦予南沙立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略定位。為貫徹落實國家重大戰略和省委「1310」具體部署，省人大常委會將製定《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例》列入了2023年立法工作計劃，以立法保障南沙高質量發展。

省人大法制委副主任委員黃偉忠介紹，《條例》首先明確了省、市、區三級政府及其相關部門在南沙建設中的職責。同時，強化放權賦能，在用足用好地方立法權的基礎上，立足南沙建設發展、開放合作的實際需要，按照「能放則放」的原則，將省、市有關管理職權依法調整由南沙區人民政府及有關部門行使。

在廣州市人大常委會副主任唐航浩看來，《條例》分別從創新體制機制、突出放權賦能、建立創新容錯機制、明確調法調規的程序等方面，保障和推動南沙的改革創新。例如，在放權賦能方面，最大程度將有關權限依法下放，調整由南沙行使，努力實現「南沙的事南沙辦」。

「我們將把一批省級管理權限集中下放給南沙行使，鼓勵南沙在國際商事仲裁、國際商事調解平台建設方面開展創新探索，促進南沙公共法律服務業優化升級。」廣東省司法廳副廳長李燕梅表示。

財政科研資金可直接撥付至港澳

科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。

《條例》聚焦科技創新，注重科技聯合創新，規定推動實施廣州南沙科學城總體發展規劃，打造大灣區綜合性國家科學中心主要承載區；明確支持南沙與港澳及國際科研機構、高新技術企業加強科技聯合創新，共同組織實施科技創新項目，開展關鍵核心技術攻關。

與此同時，《條例》為科研物資跨境流動開辟通關「綠色通道」，支持南沙開展科研人才引進，支持南沙跨境科研物資自由流動，開展跨境科研用的物資正面清單、生物醫藥研發用物品進口白名單制度試點，推廣進境動物源性生物材料檢疫監管便利措施。

《條例》還打破行政藩籬，明確支持南沙實施財政科研資金跨境使用便利化措施，按照國家有關規定將財政科研資金直接撥付至香港、澳門地區牽頭或者參與科研項目的科研單位。

布局深海深空深地等新興領域產業集群

產業，是經濟發展的引擎。如何建設現代產業體系，下好未來產業「先手棋」？《條例》給出了答案。

《條例》規定南沙應當製定並公布推動南沙產業發展政策，布局深海、深空、深地等新興領域產業集群，科學謀劃未來產業，重點發展集成電路與半導體、生物醫藥、商業航天、人工智能、新能源汽車與新型儲能等戰略性新興產業，推進產業向數字化、網絡化、智能化、綠色化發展。

「《條例》的頒布將為我區產業高質量發展帶來新一輪發展契機，對南沙加快形成新質生產力，構建具有國際競爭力的現代化產業體系具有制度性引領作用。」廣州市南沙區委常委、常務副區長魏敏表示，接下來，南沙將聚力推動產業結構優化攻堅，推動產業動能接續和優勢再造，打造大灣區產業發展新高地。

例如，突出汽車製造強鏈；圍繞物聯網、數據要素、人機交互等領域，著重引進一批人工智能與數字經濟標志性項目；瞄準深海空天開發等領域，大力發展海洋產業、空天產業，積極開辟量子、元宇宙等未來產業新賽道等。

加強南沙與港澳的機制銜接

如何加強南沙與港澳的機制銜接，提高對外開放水平？《條例》規定，支持南沙加強與港澳在投資和貿易、市場準入、政務服務、法律服務等方面的規則銜接和機制對接，並推動南沙與港澳建立職稱與專業資格比照對應機制，符合比照對應關系或者取得相應職稱證書的港澳專業人才，在高層次人才認定、人才和科研項目申報等方面享受同等待遇。

《條例》明確，支持南沙按照國家有關規定與港澳醫療服務跨境銜接，在符合條件的南沙公立醫院開展跨境轉診合作試點，開展非急重病人跨境陸路轉運服務。支持南沙醫療機構與港澳醫療機構共建區域醫療聯合體和區域性醫療中心，開展檢驗結果互認，支持高水平醫療機構參與國際醫院評審認證。港澳醫療衛生服務提供主體可以在南沙按照規定以獨資、合資、合作方式設置醫療機構。

《條例》還針對吸引港澳居民、國際人才在南沙工作生活，作出系列規定。在交通建設方面，《條例》明確要求省、市加大對南沙交通樞紐、軌道交通、高等級道路、幹線公路等重大公共基礎設施建設的支持力度，加快建設南沙與廣州市中心城區、香港、澳門的快速交通幹線以及南沙先行啟動區之間的交通線路，完善南沙與粵港澳大灣區城市之間的交通網絡。

在港澳青年人才引進方面，《條例》指出，南沙應當建立緊缺人才清單制度並定期發布需求目錄，加強住房、教育、醫療、通勤等服務保障，引導港澳青年到南沙實習、見習、就業。南沙公務員崗位、事業單位崗位可以招錄（聘）符合條件的港澳青年。

同時，在南沙工作的港澳居民，按照國家規定享受個人所得稅優惠政策，免征其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分。在南沙就業創業的港澳居民，可以參照當地居民標準繳存住房公積金或者以靈活就業人員身份參加住房公積金制度，與當地居民享受同等提取、貸款政策。

《條例》還指出，應當推動南沙建設粵港澳大灣區市民服務中心，統一身份認證，實現電子證照、電子印章共享互認。