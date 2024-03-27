歐洲研究：每週運動最少兩次　失眠風險大減

歐洲一份研究發現，每週運動至少兩次，可有助大幅減低失眠的風險。



天空新聞（Sky News）3月27日報道，該研究在歐洲9個國家進行，有4339名受訪者參與，男女性別接近各佔一半。他們在研究開始時被問到運動習慣，並在十年後跟進；另外受訪者的睡眠習慣，包括是否有難以入睡、過早醒來等失眠問題，以及平時睡眠時間等都是研究人員關心的內容。

報導指，每星期運動最少兩次、每次最少一小時的人士，會被歸類為經常運動（physically active）。假如他們可以在十年內維持該水平，研究人員會視他們為「持續活躍」（persistently active），而有25%的受訪者就是屬於這類別，當中挪威人的比例最多；而有37%受訪人士則被列為「持續不活躍」（persistently non-active），西班牙及愛沙尼亞人就是屬於比較懶惰的一群。

運動除了可以強生健體，亦對睡眠質素有正面影響。（示意圖／Getty Images）

研究發現，經常運動的人，遇到睡眠困難或失眠的機會比其他人分別少42%及22%。這些人同時比非活躍人士獲得6至8小時的正常睡眠時間的機會增加55%。他們出現睡眠不足（睡6小時以下）或過度睡眠（睡9小時以上）的可能亦比其他人分別低29%及52%。

有關報告由倫敦帝國學院及冰島雷克雅未克大學（Reykjavik University）等地的學者攜手進行，並在期刊BMJ Open Journal上公開。報告顯示，持續活躍的人士出現一些失眠徵狀及極端睡眠狀況的風險較少，但強調假如民眾停止運動，這些睡眠優勢亦會隨之消失。