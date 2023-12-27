美國研究：使用螢幕「互動」比睇片更不利青少年睡眠

新華社12月27日報道，美國一項最新研究發現，與看電視這類被動螢幕使用時間相比，即時聊天和玩電子遊戲等使用螢幕互動的時間對青少年睡眠延遲和睡眠時長的影響尤其大。



美國賓夕法尼亞州立大學（PSU）研究人員日前在國際期刊《青少年健康雜誌》（Journal of Adolescent Health）上發表論文說，對於15歲的青少年來說，睡前1小時使用螢幕與好友互動或者玩電子遊戲，會導致他們比睡前沒有螢幕使用互動的情況多花約30分鐘才能入睡。

此外，研究人員還發現，不僅睡前使用螢幕互動的時間會對青少年睡眠產生影響，他們在白天的螢幕互動時間長度，也會影響到夜晚的睡眠。

圖為蘋果（Apple）2023年9月12日在公司總部展出的iPhone 15 Pro。（Reuters）

研究團隊通過問卷調查追蹤475名青少年白天的螢幕使用活動，包括收發電子郵件、發短訊、使用社交媒體、玩電子遊戲以及看電視、看直播影片等。研究人員讓這些青少年在手腕佩戴測量儀器，來監測他們的活動或睡眠情況。

數據顯示，在睡前1小時，77%青少年的螢幕活動包括使用互動媒體（短訊、遊戲等），69%青少年的活動包括看電視或電影。他們每晚的睡眠時間平均為7.8小時。

研究發現，使用螢幕互動比被動觀看螢幕更不利於睡眠。在白天，青少年用於發訊息或玩遊戲的時間每超出其通常使用時長1個小時，就對應約10分鐘的睡眠延遲。如果這些互動螢幕活動發生在睡前1小時之內，他們平均會晚入睡約30分鐘。

研究人員說，對於父母來說，如何幫助青少年管理使用螢幕互動的時間是一個棘手的問題；「不過，如果父母真的關心青少年健康，或許應該重點考慮限制更多的互動螢幕時間，特別是在睡前一小時。」

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