俄羅斯促移交官員等多宗恐襲疑犯　烏克蘭：要求毫無意義

俄羅斯外交部3月31日發聲明，要求烏克蘭逮捕並引渡涉及令在俄境內實施恐襲的疑犯，當中包括烏克蘭國家安全局（SBU）局長Vasyl Maliuk。該聲明也提及本月莫斯科近郊發生的音樂廳恐襲，但只是間接提及。俄調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）同日稱，仍在確定音樂廳襲擊事件的幕後黑手。



烏克蘭SBU同日駁回俄羅斯的要求，稱俄方說法「毫無意義」，並提醒俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）才是國際逮捕令的對象。



俄羅斯外交部所發聲明，列出該國2022年2月全面入侵烏克蘭以來，在俄發生的恐襲事件，包括造成親普京軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）、右翼社會學家杜金（Alexander Dugin）女兒死亡的爆炸案，以及親俄民族主義作家普列平（Zakhar Prilepin）的汽車爆炸案。 聲明稱，這些事件的調查表明涉及烏克蘭。

該聲明也要求交出SBU局長Vasyl Maliuk，稱對方承認其部隊攻擊克里米亞大橋。俄羅斯要求，基輔政府應立即停止支持恐怖活動，立即逮捕並引渡相關人士，並賠償受害者損失。