Meta分析工具CrowdTangle將停用　或影響選舉年打擊偵察錯誤訊息

社交媒體平台臉書（Facebook）母公司Meta將在距離美國總統選舉不到3個月時，停用對追蹤「病毒式謊言」至關重要的數碼工具CrowdTangle。



法媒報道，CrowdTangle是一種公開內容成效分析工具，而2024年為全球「選舉大年」，11月5日為美國總統選舉日。研究人員擔心Meta在選舉年停止CrowdTangle功能，將打亂偵察錯誤政治訊息的努力。

圖爲2022年12月6日，比利時布魯塞爾Facebook母公司Meta Platfdorms事業部標志。（Reuters）

Meta說，8月14日之後將不再提供CrowdTangle。Meta將以新的內容庫取代CrowdTangle，新技術仍在開發中。

戰略對話研究所研究主任史密斯說：「這代表着社交媒體平台透明度的嚴重倒退。」她預計全球近一半人口將在今年的選舉中投票，她說：「切斷對CrowdTangle的訪問將嚴重限制獨立機構對有害訊息的監督。」

全球網絡安全行業領導廠商帕洛阿爾托網絡（Palo Alto Networks）計劃以一種新工具取代CrowdTangle。但研究人員指洛阿爾托網絡的新工具缺乏相同功能，而且新聞機構基本上無法訪問洛阿爾托網絡的新工具。

多年來，CrowdTangle是研究人員和新聞從業者至關重要的實時與透明工具，協助他們追蹤臉書和Instagram等Meta跨平台上影響深遠的陰謀論和仇恨言論的傳播情況。

新華社報道，據統計，今年全球將有超過50個國家和地區上演選舉大戲，美國、俄羅斯等大國選舉牽動世人神經。2024年或將成為歷史上選舉最多的一年，覆蓋全球近一半人口，成為名副其實的「選舉大年」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

