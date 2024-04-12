3人流落西太平洋荒島逾一週　棕櫚葉砌「HELP」獲美國軍機發現

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）4月11日發聲明稱，美國海軍及海岸防衛隊9日在西太平洋一個荒島，救起3名受困的男子，他們因小艇受損，至獲救時已滯留荒島超過一個星期。3人用棕櫚葉砌出「HELP」字求救，一架美國海軍飛機發現。



美國海岸防衛隊未公布3人身份和國籍，指他們均為40多歲，身體狀況良好。他們流落地點為屬於密克羅尼西亞（Micronesia）的皮克洛特島（Pikelot Island），距關島東南東南方約667公里，是一座無人島，佔地32英畝，被棕櫚樹覆蓋。

3人的故事始於復活節週日（3月31日），當時他們乘坐一艘發動機的20呎長的小船，從密克羅尼西亞另一個島嶼出發，出發點地距離他們滯留的皮克洛特島約距100海浬。

6天後，由於3人未有返回，家人向當局報案求助。美國海岸警衛隊和海軍展開搜索。4月8日，美國海軍一架P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）發現用棕櫚葉砌出的砌出「HELP」字，當局隨即開展救援工作。

美媒指出，當這些人被困島嶼上時，他們以島上椰子，以及一口小井的水維生。海岸警衛隊官員稱，該地區漁民有時會使用該口井。

據《紐約時報》報道，這並非首次有流落荒島者透過類似砌字方式求救。 大約4年前，3名失蹤水手在沙灘寫下「SOS」後被發現。