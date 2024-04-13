更年期｜吃飯和意粉導致提早停經？研究：兩類食物或助延遲更年期

英國列斯大學（University of Leeds）一項研究發現，精緻碳水化合物飲食或會導致女性更年期提早。報告指常吃意大利粉和米飯的英國女性，與相較平均提前1.5年進入更年期有關。



在4年的追蹤期間，914名女性經歷自然停經。研究人員發現，每大量攝取油性魚類和新鮮豆類與自然停經期延遲相關，更年期平均延遲3.3年及0.9年；補充維他命B6和鋅與更年期延後0.6年及0.3年相關；每天進食精製意粉和米飯與更年期平均提前1.5年相關。

此外，專家表示，包括基因在內的因素也會影響更年期的時間。

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這個發表在英國期刊《流行病學和公共衛生雜誌》（the Journal of Epidemiology & Community Health）的研究報告指出，富含豆類的飲食，包括豌豆、黃豆、扁豆和鷹嘴豆，可使更年期平均延遲1.5年。

研究人員有考慮接受調查人士其他潛在的影響因素，例如女性的體重、生育史和荷爾蒙替代療法（HRT）的使用，但無法慮及可能影響停經年齡的遺傳因素。

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這項研究是觀察性的，不能證明任何東西是導致部份女性提早停經的原因，但研究人員能為他們的發現提供一些可能的解釋。例如豆類含有抗氧化劑，可以讓人更長時間地保持行經。油性魚類中含有的Omega-3脂肪酸也能刺激體內的抗氧化能力。

精製碳水化合物會增加胰島素抵抗（Insulin Resistance，又稱胰島素抗性、胰島素產生抗拒或胰島素阻抗）的風險，干擾性荷爾蒙活性並提高雌激素水平。這可能會增加月經週期的數量，導致卵子供應更快耗盡。

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