女建築師西班牙身中30多刀慘死　兇徒疑是前同事　涉金錢糾紛

新加坡39歲女建築師不幸命喪西班牙，當地媒體報道稱43歲新加坡籍嫌犯和死者是前同事，案件相信和金錢糾紛有關，當地警方從男嫌犯酒店房內搜出大量現金。



《聯合早報》9月20日報道，女建築師方迪柔4月4日從新加坡飛往西班牙，之後前往小鎮哈維亞（Xabia，暫譯）。她告知家人將與一名朋友見面，豈料10日起便失聯，令親友心急如焚，四處打探她的下落。

當地警方過後證實，死者10日在穆爾西亞省（Murcia）的市鎮阿瓦尼利亞（Abanilla）一個貨車停車場被發現，身上有30多處刀傷及被毆跡象。一名涉案的新加坡籍男子過後被逮捕，並被帶上法庭。

根據西班牙《真理報》（La Verdad）報道，這名43歲男嫌犯是王米切爾（Mitchell Ong）。他星期五（19日）被帶到穆爾西亞謝薩法院，法官之後下令他不得保釋，還押接受調查。他也將在一級謀殺的罪名下被調查。

根據報道，嫌犯是死者的前同事，死者之前曾和家人提過這名男子，但目前不清楚兩人之間的確切關係。

當地警方從嫌犯房內搜出大量現金

根據西班牙其他媒體報道，當地警方早前到嫌犯居住的酒店房間逮捕他時，在房內搜出大量現金。男子相信無業，但身上卻穿着價值數千歐元的球鞋。

法官星期五也下令案件和相關調查暫時不得公開。西班牙的刑事案一般在調查結束後才會正式提控。至於下令一切相關調查要保密，在當地也是正常情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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